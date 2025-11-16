Camilo anuncia que MEC avalia aplicação do Enem 2026 nos países do Mercosul

O ministro da Educação Camilo Santana anunciou, neste domingo (17), durante coletiva, a possibilidade da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 em países do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai. Segundo a proposta, a ideia é que a prova seja feita em português, e os detalhes do estudo serão divulgados futuramente.

O estudo da proposição será feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A ideia é abrir as portas das universidades brasileiras para estrangeiros.

"Vamos examinar e tenho certeza que vamos encontrar um bom caminho para atender essa demanda e fomentar a integração dos países que compõem o Mercosul", comentou Manuel Palácios, presidente do Inep.

Manuel Palácios acrescentou que o Instituto está estudando a possibilidade de proporcionar uma “aplicação digital” nesses países. “Ainda estamos estudando o modelo que seria utilizado, tentando estimar que acréscimo haveria nos inscritos”, disse.

Segundo ele, as inscrições ocorrem ainda no primeiro semestre de 2026, por isso, “temos que concluir os estudos até o final de março”.

Já Camilo Santana complementou que é importante saber a expectativa de alunos para entender o quanto seria necessário ampliar de vagas. “Para isso, precisamos ter esses estudos que o Inep está aplicando”, informou o ministro.