Enem 2025: o que acontece agora que o segundo dia terminou? Veja próximos passos

Neste domingo, (16), foi realizado o segundo e último dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Com mais de 4,81 milhões de inscritos, o exame ocorreu em 1.805 municípios das 27 unidades da Federação.

Mas, e agora, quais são os próximos passos? A seguir, o Diário do Nordeste preparou um resumo de cada etapa até a conquista da tão sonhada vaga no Ensino Superior. Confira abaixo:

Quando sai o resultado do Enem?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, na última quinta-feira (13), os gabaritos oficiais do primeiro dia de provas do Enem 2025.

Já para o segundo dia, o Diário do Nordeste divulgou o gabarito extraoficial neste domingo (16).

O gabarito oficial do último dia do exame deve ser publicado até o 10º dia útil após este domingo, segundo informações do edital.

Vale lembrar que a nota oficial será calculada pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), método que considera a dificuldade de cada questão e não somente a quantidade de acertos.

O resultado oficial do Enem está previsto para janeiro de 2026, ainda sem data exata definida.

Quem pode pedir a reaplicação do Enem?

Os inscritos para fazer o exame nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, prestarão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Além disso, os participantes afetados pelo tornado que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, na sexta-feira (7), poderão realizar a prova nos dias 16 e 17 de dezembro.

Outras vítimas de desastres naturais ou pessoas acometidas por doenças infecciosas listadas no edital do Enem 2025 podem recorrer à aplicação.

O pedido deve ser feito a partir desta segunda-feira (17) até sexta-feira (21), na Página do Participante.

Quando abrem SISU, Prouni e Fies?

Uma vez com a nota em mãos, os candidatos poderão utilizá-la em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

As inscrições para esses programas estão previstas para janeiro e fevereiro de 2026.

Onde posso acompanhar as informações oficiais sobre o Enem 2025?

Fique atento ao site do Inep e à Página do Participante para acessar gabaritos, resultado e vista da redação.

Também vale a pena acompanhar o calendário oficial do Sisu, Prouni e Fies para não perder os prazos de inscrição.

Cuidados com golpes após o Enem

Alguns dos golpes mais comuns relacionados ao Enem envolvem links enviados por SMS, WhatsApp ou e-mail e falsos atendentes entrando em contato. Por isso, sempre acesse manualmente os sites oficiais e nunca compartilhe dados pessoais.

Também fique atento a perfis falsos nas redes sociais que compartilham links maliciosos e só envie documentos por plataformas oficiais.