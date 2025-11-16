Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Enem 2025: o que acontece agora que o segundo dia terminou? Veja próximos passos

Confira as principais etapas até ingressar no Ensino Superior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Celular exibe a tela inicial do aplicativo do Enem, com opção de entrar pelo login gov.br. Ao fundo, desfocada, aparece outra tela azul relacionada ao exame.
Legenda: Resultado oficial do Enem está previsto para ano que vem.
Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Neste domingo, (16), foi realizado o segundo e último dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Com mais de 4,81 milhões de inscritos, o exame ocorreu em 1.805 municípios das 27 unidades da Federação.

Veja também

teaser image
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno branco para o segundo dia

teaser image
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno azul para o segundo dia

teaser image
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o segundo dia

teaser image
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o segundo dia

Mas, e agora, quais são os próximos passos? A seguir, o Diário do Nordeste preparou um resumo de cada etapa até a conquista da tão sonhada vaga no Ensino Superior. Confira abaixo:

Quando sai o resultado do Enem?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, na última quinta-feira (13), os gabaritos oficiais do primeiro dia de provas do Enem 2025.

Já para o segundo dia, o Diário do Nordeste divulgou o gabarito extraoficial neste domingo (16)

O gabarito oficial do último dia do exame deve ser publicado até o 10º dia útil após este domingo, segundo informações do edital.

Vale lembrar que a nota oficial será calculada pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), método que considera a dificuldade de cada questão e não somente a quantidade de acertos. 

O resultado oficial do Enem está previsto para janeiro de 2026, ainda sem data exata definida.

Quem pode pedir a reaplicação do Enem? 

Os inscritos para fazer o exame nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, prestarão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Além disso, os participantes afetados pelo tornado que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, na sexta-feira (7), poderão realizar a prova nos dias 16 e 17 de dezembro. 

Outras vítimas de desastres naturais ou pessoas acometidas por doenças infecciosas listadas no edital do Enem 2025 podem recorrer à aplicação.

O pedido deve ser feito a partir desta segunda-feira (17) até sexta-feira (21), na Página do Participante.

Quando abrem SISU, Prouni e Fies?

Uma vez com a nota em mãos, os candidatos poderão utilizá-la em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). 

As inscrições para esses programas estão previstas para janeiro e fevereiro de 2026. 

Onde posso acompanhar as informações oficiais sobre o Enem 2025?

Fique atento ao site do Inep e à Página do Participante para acessar gabaritos, resultado e vista da redação.

Também vale a pena acompanhar o calendário oficial do Sisu, Prouni e Fies para não perder os prazos de inscrição.

Cuidados com golpes após o Enem

Alguns dos golpes mais comuns relacionados ao Enem envolvem links enviados por SMS, WhatsApp ou e-mail e falsos atendentes entrando em contato. Por isso, sempre acesse manualmente os sites oficiais e nunca compartilhe dados pessoais. 

Também fique atento a perfis falsos nas redes sociais que compartilham links maliciosos e só envie documentos por plataformas oficiais. 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Celular exibe a tela inicial do aplicativo do Enem, com opção de entrar pelo login gov.br. Ao fundo, desfocada, aparece outra tela azul relacionada ao exame.
Ceará

Enem 2025: o que acontece agora que o segundo dia terminou? Veja próximos passos

Confira as principais etapas até ingressar no Ensino Superior.

Redação
Há 17 minutos
Fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará
Ceará

Incêndio atinge depósito de material reciclável em Fortaleza

Fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e não houve registro de vítimas.

Redação
Há 21 minutos
Cartaz do ENEM com parte do texto visível ao lado esquerdo, exibindo o nome do exame em letras azuis. Ao fundo, pessoas caminhando em direção ao local de prova, com movimento intenso em área externa, próximo a uma estrutura com cobertura e vegetação.
Ceará

Prova de Matemática do Enem 2025 usou Usain Bolt, corrida e livrarias em questões; veja

Professores comentaram os principais temas e formatos da prova do Enem 2025.

Redação
Há 1 hora
Jovem chega ao portão de uma escola cercada por grade azul no dia do Enem, enquanto pessoas do lado de fora, incluindo familiares e um segurança, observam. Fotógrafos registram o momento e outra pessoa filma com o celular. Árvores e um prédio escolar aparecem ao fundo. Imagem usada em matéria sobre o que caiu na prova de Matemática e Ciência da Natureza do Enem 2025.
Ceará

Enem 2025: o que caiu em Matemática e Ciência da Natureza

Segundo dia de provas ocorreu neste domingo (16).

Redação
Há 1 hora
Grupo de pessoas reunidas em uma calçada ao lado de um muro com grades verticais e detalhes em azulejos azuis. Algumas pessoas estão em pé, usando mochilas e segurando celulares, enquanto outras caminham pela calçada. Há uma árvore jovem plantada próxima ao meio-fio e carros estacionados na rua ao fundo. A cena ocorre em frente a um prédio com fachada clara e janelas alinhadas. Imagem usada em matéria sobre Prova de Ciências da Natureza do Enem 2025.
Ceará

Prova de Ciências da Natureza do Enem 2025 teve questões com tirinha e Ozempic; veja

Alunos fizeram 45 questões de Física, Química e Biologia.

Matheus Facundo
Há 2 horas
Imagem da Página do Estudante para matéria sobre confira o gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2025.
Ceará

Confira o gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2025

Segundo dia de prova contou com questões de Ciências da Natureza e de Matemática.

Redação
Há 2 horas
Imagem do aplicativo do enem para uma matéria sobre gabarito oficial do 2ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep.
Ceará

Gabarito oficial do 2ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep

Respostas estarão disponíveis na Página do Participante.

Redação
Há 2 horas
Imagem de um estudante fazendo prova para matéria sobre Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno branco para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno branco para o segundo dia

Com o resultado preliminar é possível que os candidatos tenham noção do próprio desempenho.

Redação
Há 2 horas
Imagem da prova amarela para matéria sobre o enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o segundo dia

Resultado oficial ainda será divulgado pelo Inep.

Redação
Há 2 horas
Imagem da plataforma do Enem para matéria sobre Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o segundo dia

A prova foi realizada neste domingo, 16 de novembro.

Redação
Há 2 horas
Imagem de provas do Enem 2025 para matéria sobre confira gabarito extraoficial do caderno azul para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno azul para o segundo dia

Resultado preliminar oferece uma visão inicial sobre o desempenho dos estudantes.

Redação
Há 2 horas
Jovem chega ao portão de uma escola cercada por grade azul no dia do Enem, enquanto pessoas do lado de fora, incluindo familiares e um segurança, observam. Fotógrafos registram o momento e outra pessoa filma com o celular. Árvores e um prédio escolar aparecem ao fundo.
Ceará

Enem 2025: candidatos terão cinco horas para as provas de Matemática e Ciências da Natureza

Prova ocorre neste domingo (16) e deve seguir até às 18h30.

Redação
16 de Novembro de 2025
Foto antiga, datada de 1996, com um grande grupo de estudantes e alguns adultos posando juntos. A maioria dos estudantes veste o mesmo uniforme branco e azul. O grupo está sentado e em pé em degraus. Ao fundo, uma parede clara com um mural de fundo azul.
Ceará

Ex-alunos usam as redes sociais para manter vivas memórias de colégios extintos de Fortaleza

Seja por grupos virtuais ou perfis, cearenses resgatam histórias e momentos especiais.

Clarice Nascimento
16 de Novembro de 2025
Paraquedistas com efeitos pirotécnicos em salto na orla de Fortaleza
Ceará

Confundido com cometa, paraquedista explica salto noturno de Wingsuit em Fortaleza

Cearense estava entre profissionais.

Redação
15 de Novembro de 2025
Hospital Geral Dr Cesar Cals de portas fechadas após incêndio.
Ceará

Após incêndio, Hospital César Cals fecha e consultas e exames de ambulatório serão remarcados

Pacientes serão encaminhados para outras unidades enquanto a unidade passa por reformas

Redação
15 de Novembro de 2025
Montagem de três retratos de professores cearenses. Da esquerda para a direita: um homem sorridente usando óculos e uma camiseta turquesa com fórmulas matemáticas; um homem sorridente usando óculos e uma camisa verde escura com o logo do INSTITUTO FEDERAL Ceará; e um homem sorridente de braços cruzados, usando uma camiseta preta estampada.
Ceará

Professores do CE ganham medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática do Ensino Médio

Três docentes da rede pública receberam uma viagem de intercâmbio para Xangai, na China.

Clarice Nascimento
15 de Novembro de 2025
Naomi Nascimento Ferreira recebendo o Prêmio Na Prática.
Ceará

Após ouvir que engravidaria na adolescência, aluna do CE cria projeto de educação sexual e vence prêmio

Ação capacita profissionais da atenção básica dos municípios e orienta estudantes.

Gabriela Custódio
15 de Novembro de 2025
Pessoa com o corpo e o rosto completamente pintados em estilo ilustrado, representando a estátua de Nossa Senhora de Fátima do Crato. O fundo do corpo é azul com nuvens brancas desenhadas, e a imagem da santa ocupa o centro do rosto e do tronco, com coroa dourada no topo da cabeça. A base da figura traz a palavra “CRATO”. Na segunda imagem, os olhos da pessoa estão abertos, integrados ao desenho.
Ceará

Artista do CE pinta corpo para homenagear Nossa Senhora gigante do Crato; veja vídeo

A produção levou cerca de 10 horas para ser concluída.

Antoyles Batista
15 de Novembro de 2025
Homem visto de costas veste uma camisa azul com a frase “AGENTE RURAL” estampada em branco. Ele está em um ambiente externo, sob luz natural, onde outras pessoas — também usando roupas e bonés azuis — aparecem ao fundo de forma desfocada. A cena sugere uma atividade de campo ou visita técnica em área rural, com árvores e vegetação ao redor.
Ceará

CE abre seleção para bolsas de R$ 1.500; veja como participar

O edital tem 800 vagas do Programa Agente Rural.

Redação
15 de Novembro de 2025
Foto vertical de um bebê recém-nascido dormindo. O bebê está deitado de lado em um berço hospitalar com laterais transparentes, usando uma touca e uma manta de tricô rosa. O bebê está coberto com lençóis brancos, e a pele amarelada sugere icterícia neonatal.
Ceará

'Minha filha também ficou numa incubadora daquela': mães relembram nascimento de bebês no César Cals

Excelência no atendimento e operação de portas abertas fazem o HGCC uma referência médica no Ceará.

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio
15 de Novembro de 2025