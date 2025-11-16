Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o segundo dia

A prova foi realizada neste domingo, 16 de novembro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:41)
Ceará
Imagem da plataforma do Enem para matéria sobre Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o segundo dia.
Legenda: O Enem 2025 contou com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas.
Foto: Shutterstock/Leonidas Santana.

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 aconteceu neste domingo (16). Para os estudantes que buscar ter um norte do próprio desempenho, o Diário do Nordeste divulga o gabarito extraoficial do caderno verde, do segundo dia. As respostas foram elaboradas pelo SAS Educação em parceria com o Colégio Ari de Sá.

A prova deste domingo foi com questões sobre Ciências da Natureza e Matemática. Os estudantes também precisaram escrever uma redação. 

gabarito oficial ainda será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Confira o gabarito oficial do caderno verde do Enem 2025

Provas do Enem 2025

Enem 2025 contou com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas. Com aplicação em todo o Brasil, 1,3 milhão de candidatos são estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

  • 9 de novembro (1º dia): Redação, Linguagens e Códigos, Ciências Humanas;
  • 16 de novembro (2º dia): Ciências da Natureza e Matemática.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
enem
Ceará

Prova de Matemática do Enem 2025 usou Usain Bolt, corrida e livrarias em questões; veja

Professores comentaram os principais temas e formatos da prova do Enem 2025

Redação
Há 6 minutos
Jovem chega ao portão de uma escola cercada por grade azul no dia do Enem, enquanto pessoas do lado de fora, incluindo familiares e um segurança, observam. Fotógrafos registram o momento e outra pessoa filma com o celular. Árvores e um prédio escolar aparecem ao fundo.
Ceará

Enem 2025: o que caiu em Matemática e Ciência da Natureza

Segundo dia de provas ocorreu neste domingo (16).

Redação
Há 21 minutos
Grupo de pessoas reunidas em uma calçada ao lado de um muro com grades verticais e detalhes em azulejos azuis. Algumas pessoas estão em pé, usando mochilas e segurando celulares, enquanto outras caminham pela calçada. Há uma árvore jovem plantada próxima ao meio-fio e carros estacionados na rua ao fundo. A cena ocorre em frente a um prédio com fachada clara e janelas alinhadas.
Ceará

Prova de Ciências da Natureza do Enem 2025 teve questões com tirinha e Ozempic; veja

Alunos fizeram 45 questões de Física, Química e Biologia.

Matheus Facundo
Há 35 minutos
Imagem da Página do Estudante para matéria sobre confira o gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2025.
Ceará

Confira o gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2025

Segundo dia de prova contou com questões de Ciências da Natureza e de Matemática.

Redação
Há 54 minutos
Imagem do aplicativo do enem para uma matéria sobre gabarito oficial do 2ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep.
Ceará

Gabarito oficial do 2ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep

Respostas estarão disponíveis na Página do Participante.

Redação
Há 54 minutos
Imagem de um estudante fazendo prova para matéria sobre Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno branco para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno branco para o segundo dia

Com o resultado preliminar é possível que os candidatos tenham noção do próprio desempenho.

Redação
Há 54 minutos
Imagem da prova amarela para matéria sobre o enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o segundo dia

Resultado oficial ainda será divulgado pelo Inep.

Redação
Há 54 minutos
Imagem da plataforma do Enem para matéria sobre Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o segundo dia

A prova foi realizada neste domingo, 16 de novembro.

Redação
Há 54 minutos
Imagem de provas do Enem 2025 para matéria sobre confira gabarito extraoficial do caderno azul para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno azul para o segundo dia

Resultado preliminar oferece uma visão inicial sobre o desempenho dos estudantes.

Redação
Há 54 minutos
Jovem chega ao portão de uma escola cercada por grade azul no dia do Enem, enquanto pessoas do lado de fora, incluindo familiares e um segurança, observam. Fotógrafos registram o momento e outra pessoa filma com o celular. Árvores e um prédio escolar aparecem ao fundo.
Ceará

Enem 2025: candidatos terão cinco horas para as provas de Matemática e Ciências da Natureza

Prova ocorre neste domingo (16) e deve seguir até às 18h30.

Redação
Há 2 horas
Foto antiga, datada de 1996, com um grande grupo de estudantes e alguns adultos posando juntos. A maioria dos estudantes veste o mesmo uniforme branco e azul. O grupo está sentado e em pé em degraus. Ao fundo, uma parede clara com um mural de fundo azul.
Ceará

Ex-alunos usam as redes sociais para manter vivas memórias de colégios extintos de Fortaleza

Seja por grupos virtuais ou perfis, cearenses resgatam histórias e momentos especiais.

Clarice Nascimento
16 de Novembro de 2025
Paraquedistas com efeitos pirotécnicos em salto na orla de Fortaleza
Ceará

Confundido com cometa, paraquedista explica salto noturno de Wingsuit em Fortaleza

Cearense estava entre profissionais.

Redação
15 de Novembro de 2025
Hospital Geral Dr Cesar Cals de portas fechadas após incêndio.
Ceará

Após incêndio, Hospital César Cals fecha e consultas e exames de ambulatório serão remarcados

Pacientes serão encaminhados para outras unidades enquanto a unidade passa por reformas

Redação
15 de Novembro de 2025
Montagem de três retratos de professores cearenses. Da esquerda para a direita: um homem sorridente usando óculos e uma camiseta turquesa com fórmulas matemáticas; um homem sorridente usando óculos e uma camisa verde escura com o logo do INSTITUTO FEDERAL Ceará; e um homem sorridente de braços cruzados, usando uma camiseta preta estampada.
Ceará

Professores do CE ganham medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática do Ensino Médio

Três docentes da rede pública receberam uma viagem de intercâmbio para Xangai, na China.

Clarice Nascimento
15 de Novembro de 2025
Naomi Nascimento Ferreira recebendo o Prêmio Na Prática.
Ceará

Após ouvir que engravidaria na adolescência, aluna do CE cria projeto de educação sexual e vence prêmio

Ação capacita profissionais da atenção básica dos municípios e orienta estudantes.

Gabriela Custódio
15 de Novembro de 2025
Pessoa com o corpo e o rosto completamente pintados em estilo ilustrado, representando a estátua de Nossa Senhora de Fátima do Crato. O fundo do corpo é azul com nuvens brancas desenhadas, e a imagem da santa ocupa o centro do rosto e do tronco, com coroa dourada no topo da cabeça. A base da figura traz a palavra “CRATO”. Na segunda imagem, os olhos da pessoa estão abertos, integrados ao desenho.
Ceará

Artista do CE pinta corpo para homenagear Nossa Senhora gigante do Crato; veja vídeo

A produção levou cerca de 10 horas para ser concluída.

Antoyles Batista
15 de Novembro de 2025
Homem visto de costas veste uma camisa azul com a frase “AGENTE RURAL” estampada em branco. Ele está em um ambiente externo, sob luz natural, onde outras pessoas — também usando roupas e bonés azuis — aparecem ao fundo de forma desfocada. A cena sugere uma atividade de campo ou visita técnica em área rural, com árvores e vegetação ao redor.
Ceará

CE abre seleção para bolsas de R$ 1.500; veja como participar

O edital tem 800 vagas do Programa Agente Rural.

Redação
15 de Novembro de 2025
Foto vertical de um bebê recém-nascido dormindo. O bebê está deitado de lado em um berço hospitalar com laterais transparentes, usando uma touca e uma manta de tricô rosa. O bebê está coberto com lençóis brancos, e a pele amarelada sugere icterícia neonatal.
Ceará

'Minha filha também ficou numa incubadora daquela': mães relembram nascimento de bebês no César Cals

Excelência no atendimento e operação de portas abertas fazem o HGCC uma referência médica no Ceará.

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio
15 de Novembro de 2025
Estudantes aguardando para fazer Enem.
Ceará

Como 'resetar' a mente para o 2º dia: dicas para se recuperar do cansaço e focar nas exatas

Cansaço e ansiedade após o primeiro dia do Enem são naturais — saiba como regular a mente e chegar confiante às últimas provas.

Gabriela Custódio
15 de Novembro de 2025
Maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do mundo é inaugurada no Ceará
Ceará

Maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do mundo é inaugurada no Ceará

Inauguração marcou evento religioso na região do Cariri.

Redação
14 de Novembro de 2025