Quatro pessoas morrem em colisão entre veículos na BR-020 em Canindé

Quatro pessoas morreram em um acidente de trânsito registrado na tarde de sábado (10) na BR-020, no município de Canindé, no Ceará.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi classificado sendo uma "colisão do tipo lateral em sentidos oposto". A dinâmica do fato ainda não foi divulgada.

Conforme a PRF, o acidente ocorreu por volta das 16h40, no km 279,2 da rodovia, e envolveu três veículos: um Chevrolet Onix vermelho, com placas de Boa Viagem (CE), e duas caminhonetes Fiat Toro, uma azul, emplacada em Picos (PI), e outra prata, com placas de Fortaleza (CE).

Segundo o Corpo de Bombeiros, que também atendeu a ocorrência, três óbitos ocorreram no local da ocorrência e uma das vítimas chegou a ser socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu após dar entrada na unidade hospitalar.

Vítimas do acidente

As vítimas eram três passageiras do Chevrolet Onix. Uma jovem de 22 anos, uma mulher de 64 anos e outra de 29 anos, todas naturais de Boa Viagem (CE), morreram no local. A quarta vítima não teve identificação divulgada até o momento.

Além dos óbitos, outras quatro pessoas ficaram feridas com lesões leves, informou a PRF.

As circunstâncias que levaram ao acidente seguem sem detalhamento por parte do órgão federal de trânsito.