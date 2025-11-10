Paraná foi atingido por três tornados, confirma Simepar

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou, nesta segunda-feira (10), a ocorrência de três tornados durante as fortes tempestades que atingiram o Interior do Estado na noite de sexta-feira (7).

Além do fenômeno já identificado em Rio Bonito do Iguaçu, a equipe técnica confirmou outros dois tornados nos municípios de Guarapuava e Turvo.

As análises envolveram uma combinação de imagens de radar, vídeos, registros de moradores, sobrevoos e vistorias em solo.

Segundo o Simepar, as condições atmosféricas da sexta-feira — com alta temperatura, grande umidade e ventos variando em intensidade e direção com a altura — criaram o ambiente ideal para a formação de tempestades severas e tornados.

Tornado de categoria F3 atingiu Rio Bonito do Iguaçu

Legenda: Em Rio Bonito do Iguaçu, governador do Paraná em força-tarefa para reconstrução das casas. Foto: Jonathan Campos/AEN/Governo do Paraná.

Por volta das 18h, uma tempestade supercelular atingiu Rio Bonito do Iguaçu, provocando danos expressivos na área urbana.

O tornado foi classificado como categoria F3 na escala Fujita, com ventos estimados entre 300 km/h e 330 km/h. A força do fenômeno derrubou árvores, destruiu construções e deixou um rastro de destruição por onde passou.

Logo após o episódio em Rio Bonito do Iguaçu, outras duas tempestades severas formaram tornados em Guarapuava e Turvo.



Em Guarapuava, o fenômeno atingiu principalmente a região do distrito de Entre Rios, sendo classificado como F2, com ventos próximos de 250 km/h. Já em Turvo, ao sul da área urbana central, o tornado também foi de categoria F2, com ventos ao redor de 200 km/h.

Estudos continuam

As investigações do Simepar contaram com o apoio do radar meteorológico de Cascavel, sobrevoos realizados por um meteorologista do instituto e engenheiros do Corpo de Bombeiros, além de registros enviados por moradores e veículos de comunicação. A equipe técnica segue analisando outras ocorrências suspeitas registradas durante a passagem das tempestades.

Segundo o Simepar, o episódio reforça a importância do monitoramento constante e do alerta à população em situações de tempo severo.

“As condições meteorológicas daquela noite foram típicas de um ambiente propício à formação de tornados, com intensa energia disponível na atmosfera e ventos de diferentes direções em várias camadas”, informou o órgão em nota técnica.