Trigêmeos nascem às vésperas do Ano-Novo e bebês empelicados emocionam médicos; veja vídeo

Às vésperas do Ano-Novo, o nascimento dos trigêmeos José Rafael, João Miguel e Pedro Gabriel comoveu pais e profissionais de saúde em Anápolis, Goiás.

O parto ganhou ainda mais destaque pelo fato de dois dos bebês, José e Pedro, terem nascido empelicados — condição raríssima em que o recém-nascido vem ao mundo envolvido pela bolsa amniótica intacta.

O momento foi acompanhado e registrado pela fotógrafa Carol Teles, que filmou o parto. Ao portal g1 Goiás, ela afirmou que nunca havia presenciado o nascimento de trigêmeos e descreveu a experiência como única, especialmente pela raridade dos nascimentos empelicados.

Legenda: Após o parto, a mãe segue internado e aguarda a liberação do hospital. Foto: Carol Teles / Arquivo pessoal.

“É indescritível. Um momento raríssimo. Estar presente em um nascimento assim é um privilégio para poucos”, relatou.

A complexidade do procedimento exigiu a atuação simultânea de três equipes médicas, reunindo obstetras, anestesistas, pediatras e outros profissionais especializados.

A organização e a sensibilidade da equipe durante a cirurgia também emocionaram o pai das crianças, Walter Mendes Júnior, que destacou à TV Anhanguera o cuidado envolvido em cada etapa do parto.

A mãe, Karla Silva Mendes, contou que a descoberta da gravidez de trigêmeos já havia mobilizado toda a família. Desde o início da gestação, ela foi acompanhada pelo obstetra Ricardo Rezende, que participou da cirurgia.

“O parto foi muito lindo, muito emocionante. E, para fechar com chave de ouro, Deus ainda nos presenteou com dois bebês empelicados. É algo extremamente raro, um presente muito grande. A equipe ficou emocionada, e nós também ficamos maravilhados”, afirmou.

Legenda: A complexidade do procedimento exigiu a atuação simultânea de três equipes médicas. Foto: Reprodução / Redes sociais.

Karla segue internada e ainda não recebeu alta médica. Os três bebês estão bem e permanecem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, onde aguardam ganhar peso antes de serem liberados para casa.

“Estamos ansiosos para levá-los, mas iremos respeitar o tempo dos médicos para que tudo aconteça com segurança. Estamos felizes e aguardando o momento certo”, concluiu.