Helicóptero que levava funcionários da Petrobras faz pouso forçado no mar, no RJ

Um helicóptero que fazia táxi aéreo para funcionários da Petrobras fez um pouso forçado no Oceano Atlântico a cerca de 40 milhas náuticas de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

As informações iniciais apontam que não há mortos entre os ocupantes do helicóptero, conforme o portal g1.

Segundo a Marinha do Brasil, piloto, copiloto e seis passageiros usaram botes para se salvarem, e o resgate foi feito "com sucesso". O estado de saúde das oito pessoas não foi revelado.

"Prontamente, foi ativada a operação de Busca e Salvamento (SAR), com o acionamento de uma Aeronave de Serviço da Esquadra, a UH-15, e de um Navio-Patrulha Oceânico APA, (...) não havendo registro de feridos", disse a Marinha por nota.

A aeronave foi retirada do local e levada para a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, também no Rio de Janeiro.