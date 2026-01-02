Diário do Nordeste
Helicóptero que levava funcionários da Petrobras faz pouso forçado no mar, no RJ

Acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (2) próximo a Cabo Frio.

Redação producaodiario@svm.com.br
País
Foto que contém helicóptero no mar perto de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.
Legenda: Helicóptero fez pouso de emergência no Oceano Atlântico a 40 milhas náuticas de Cabo Frio.
Foto: TV Globo/Reprodução.

Um helicóptero que fazia táxi aéreo para funcionários da Petrobras fez um pouso forçado no Oceano Atlântico a cerca de 40 milhas náuticas de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

As informações iniciais apontam que não há mortos entre os ocupantes do helicóptero, conforme o portal g1.

Segundo a Marinha do Brasil, piloto, copiloto e seis passageiros usaram botes para se salvarem, e o resgate foi feito "com sucesso". O estado de saúde das oito pessoas não foi revelado.

"Prontamente, foi ativada a operação de Busca e Salvamento (SAR), com o acionamento de uma Aeronave de Serviço da Esquadra, a UH-15, e de um Navio-Patrulha Oceânico APA, (...) não havendo registro de feridos", disse a Marinha por nota.

A aeronave foi retirada do local e levada para a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, também no Rio de Janeiro. 

