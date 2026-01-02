Diário do Nordeste
Mulher é morta a tiros enquanto dormia com filha, em Minas Gerais; ex é suspeito

A vítima possuia uma medida protetiva contra o suspeito.

País
Foto da mulher que foi morta a tiros enquanto dormia com filha.
Legenda: O suspeito é considerado foragido.
Foto: Reprodução/redes sociais.

Uma mulher de 26 anos, identificada como Cinthya Micaelle Soares Roliz, foi morta com seis tiros enquanto dormia com a filha, uma criança de cinco anos. O ex da vítima é considerado suspeito, de acordo com apuração do portal Metrópoles.

O crime foi registrado na manhã da última quarta-feira (31), na residência de Cinthya, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O ex-companheiro de Cinthya, um homem de 28 anos, identificado como Alex de Oliveira Sousa, é o principal suspeito.

 A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ainda de acordo com a apuração do portal, teria entrado na casa pulando o muro. Após a ação, ele teria fugido em uma moto de placa clonada.

Cinthya possuia uma medida protetiva contra o suspeito, tendo registrado denúncia de ameaça de morte no dia 18 de dezembro do ano passado.

Segundo a polícia, Alex também possuia antecedentes pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais como feminicídio. O suspeito segue foragido.

