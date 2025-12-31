Acidente mata quatro pessoas da mesma família em rodovia de Minas Gerais

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta cegonha deixou quatro pessoas mortas na rodovia BR-040, na região Noroeste de Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira (31). Os dois adultos e as duas crianças que morreram eram todos da mesma família, conforme informações do g1.

A apuração inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indica que o caminhão estava no sentido Brasília-João Pinheiro-MG, quando teria invadido a contramão e batido de frente com o carro da família. Com a colisão, ambos os veículos foram parar fora da pista.

De acordo com a PRF, o automóvel incendiou logo após o acidente, vitimando o casal e as crianças ainda no local. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação.

Já o motorista da carreta foi socorrido e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de João Pinheiro. Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

TERCEIRO ACIDENTE FATAL

Ainda segundo informações do g1, o acidente que vitimou a família é o terceiro fatal, somente nos últimos dias, no trecho da BR-040 entre os municípios mineiros de João Pinheiro e Paracatu.

Na mesma rodovia, uma empreendedora de 22 anos e um casal com duas crianças, de 4 e 8 anos, morreram em dois acidentes diferentes no último domingo (28), ambos próximos a Paracatu. Já em 19 de dezembro, uma médica morreu após uma colisão entre dois carros e uma carreta.