Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Acidente mata quatro pessoas da mesma família em rodovia de Minas Gerais

Carro com as vítimas teria incendiado logo após colidir com uma carreta cegonha.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Foto mostra atuação de forças de segurança após acidente fatal envolvendo carreta e carro.
Legenda: Carro com a família incendiou após colisão com carreta cegonha que invadiu contramão em Minas Gerais.
Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal.

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta cegonha deixou quatro pessoas mortas na rodovia BR-040, na região Noroeste de Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira (31). Os dois adultos e as duas crianças que morreram eram todos da mesma família, conforme informações do g1.

A apuração inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indica que o caminhão estava no sentido Brasília-João Pinheiro-MG, quando teria invadido a contramão e batido de frente com o carro da família. Com a colisão, ambos os veículos foram parar fora da pista.

De acordo com a PRF, o automóvel incendiou logo após o acidente, vitimando o casal e as crianças ainda no local. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação.

Já o motorista da carreta foi socorrido e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de João Pinheiro. Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele. 

Veja também

teaser image
País

Homem é espancado e mantido em cárcere privado no DF

teaser image
País

Colmeia gigante com quase 40 litros de mel é descoberta no teto de apartamento

TERCEIRO ACIDENTE FATAL

Ainda segundo informações do g1, o acidente que vitimou a família é o terceiro fatal, somente nos últimos dias, no trecho da BR-040 entre os municípios mineiros de João Pinheiro e Paracatu.

Na mesma rodovia, uma empreendedora de 22 anos e um casal com duas crianças, de 4 e 8 anos, morreram em dois acidentes diferentes no último domingo (28), ambos próximos a Paracatu. Já em 19 de dezembro, uma médica morreu após uma colisão entre dois carros e uma carreta.

Assuntos Relacionados
Imagem de bebida alcoólica para matéria sobre casos suspeitos de intoxicação por metanol sobem para 48 no Brasil.
País

Noiva e seis convidados são internados após beberem coquetel com metanol na Bahia

Pessoas estão hospitalizadas desde o início da semana.

Redação
Há 14 minutos
Foto mostra atuação de forças de segurança após acidente fatal envolvendo carreta e carro.
País

Acidente mata quatro pessoas da mesma família em rodovia de Minas Gerais

Carro com as vítimas teria incendiado logo após colidir com uma carreta cegonha.

Redação
Há 1 hora
Grande colmeia exposta dentro de um buraco no teto, com favos visíveis entre partes quebradas do forro.
País

Colmeia gigante com quase 40 litros de mel é descoberta no teto de apartamento

Família teve que reconstruir parte da cozinha e paredes do quarto após retirar abelhas.

Redação
Há 2 horas
Multidão em uma praia noturna observando e filmando um grandioso espetáculo de fogos de artifício dourados, durante o Ano Novo, com reflexos na areia molhada.
País

Veja mensagens de Ano Novo para enviar a familiares e amigos na chegada de 2026

Confira algumas opções que podem alegrar as celebrações de quem você ama.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Litoral de praia à noite, com fogos de artifício.
País

Vai chover na virada do ano? Confira previsão do tempo para a noite de 31 de dezembro

Maior parte do País deve terá altas temperaturas no último dia de 2025.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Placa de madeira com romã fresca cortada e sementes sobre fundo preto, closeup
País

Como fazer as simpatias da romã e da uva para atrair dinheiro em 2026

Rituais usam as frutas como símbolos de prosperidade no Ano-Novo.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Imagem da prática de Kitesurf na praia do futuro ilustra matéria sobre feriados de 2026.
País

Feriados de 2026: Governo divulga calendário de folgas e pontos facultativos; veja datas

Sete feriados serão prolongados com os fins de semana.

Renato Bezerra
30 de Dezembro de 2025
Quatro cintilantes sem luz formam o número 2026 em um bolo com fundo escuro, simbolizando a antecipação do Ano Novo, momentos de contagem regressiva e decoração festiva criativa para novos anos véspera entre 2025 e 2026.
País

Como fazer a lista de metas de ano novo e cumprir objetivos em 2026

Planejamento realista, organização e constância ajudam a tirar sonhos do papel.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Pessoas vestidas de branco observam um grandioso espetáculo de fogos de artifício em uma praia durante a noite de réveillon.
País

Guia prático de como pular as 7 ondas no Ano Novo

Tradição de fé, proteção e renovação é ideal para começar o ano com boas energias.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Renan tem 26 anos e fugiu da prisão usando uma corda improvisada com lençóis.
País

O que se sabe sobre a fuga do serial killer no Tocantins

Condenado a 72 anos, Renan Barros da Silva escapou de presídio e é procurado no estado.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Agência dos Correios em São Paulo.
País

Correios anunciam plano contra crise com venda de imóveis e fechamento de agências

Empresa captou R$ 10 bi para conter crise financeira

Redação
29 de Dezembro de 2025
Uma garrafa de vidro com sais de banho de rosa e brancos, uma colher de madeira, pétalas de rosa secas, toalhas brancas enroladas e uma esponja natural em uma superfície clara.
País

Como fazer banhos de ervas para começar o ano com a energia renovada

Ritual simples ajuda a limpar vibrações negativas e equilibrar o corpo.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Câmera de segurança noturna registrando um carro em alta velocidade com luzes traseiras vermelhas borradas e uma motocicleta à frente em uma rua urbana escura.
País

Jovem é suspeita de atropelar namorado e uma amiga dele, em São Paulo

Após o atropelamento, a motorista fugiu do local, mas foi detida.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Imagem mostra uma carteira de trabalho sendo entregue a uma outra pessoa.
País

Saiba se é obrigatório ou não trabalhar na véspera de Ano-Novo

Entenda como as regras trabalhistas se aplicam durante o período.

Lucas Monteiro
29 de Dezembro de 2025
Homem em uma bicicleta sai de um portão de uma casa.
País

Homem é espancado e mantido em cárcere privado no DF

Vítima de 55 anos está na UTI após três horas de agressões; suspeito fugiu levando celular e notebook.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem de câmera de segurança.
País

Jovem de 19 anos é espancada após demorar a responder ex-namorado em SP

Novo caso de violência contra a mulher ocorreu em Ribeirão Preto.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem de parte da fachada da unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
País

Menino de 4 anos apresenta quadro estável após sobreviver a queda do 10º andar

Vítima passou por cirurgia. Caso ocorreu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o casal Caique Teixeira Borri, e Flávia Acassia da Silva, em ambiente interno de uma academia de ginástica.
País

Casal de namorados morre em capotamento em rodovia no interior de SP

Força do impacto ejetou o corpo de uma das vítimas, a outra ficou presa nas ferragens.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Pessoas sendo resgatadas com boias laranjas e embarcação dentro do Rio Paraná.
País

Família é resgatada após embarcação ficar à deriva por 18h no Rio Paraná

Três integrantes da família teriam passado 18 horas no meio do rio antes do resgate.

Redação
28 de Dezembro de 2025
A foto mostra policiais militares em cima e dentro de um carro da Polícia do Rio de Janeiro, fortemente armados, passando por uma comunidade, enquanto pessoas trafegam pela via.
País

Traficantes do RJ planejam crimes e vendem armas e drogas pelo WhatsApp

A prática criminosa é seguida por facções em outros estados, como no Ceará.

Redação
28 de Dezembro de 2025