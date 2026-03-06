Casal de idosos comemora 73 anos de união internados em hospital; veja de vídeo

Nas paredes e no chão gelado de um hospital em Araçatuba, no interior de São Paulo, seu Ardoval Schevani, de 96 anos, e a dona Teresinha Schevani, de 91 anos, viralizaram após o hospital onde estão internados compartilhar um vídeo do reencontro dos dois, eles etavam separados em alas diferentes e se uniram no dia do aniversário de casamento. Casados há 73 anos, eles completaram Bodas de Manjerona enquanto estavam internados.

No vídeo é possível ver o momento em que os dois se encontram, os profissionas do hospital organizaram o quarto de dona Teresinha para a surpresa. Balões, baner e muitas lagrimas, eles dedicaram palavras de carinho e emocionaram a todos.

"Que maravilha comemorar com tanta gente essa data auspiciosa... tô falndo para você que eu te amo" disse ele olhando para amada" Ardoval Schevai

Por conta de uma piora no estado de saúde, Dona Teresinha precisou de internação. Movido pela saudade e pelo desejo de melhora da amada, o seu Ardoval decidiu jejuar pela alta da companheira.

Infelizmente, devido à idade avançada, o idoso também precisou ser internado. Separados por alas, já que o hospital divide os setores por gênero, o casal permanecia longe mesmo estando no mesmo prédio. Ao conhecer a história dos “pombinhos”, toda a equipe de profissionais se uniu para aproximá-los.

Instalados um de frente para o outro, o corredor que os separava tornou-se pequeno. Dias após a mudança de quarto, houve outra descoberta: a data do aniversário de casamento se aproximava. Mais uma vez, os profissionais se mobilizaram para celebrar as sete décadas de união, enfim, as Bodas de Manjerona.

Mas por que a manjerona? Também conhecida como manjerona-inglesa, esta erva medicinal é o símbolo dos 73 anos de casados. A manjerona é uma planta resistente, que passa por diversos estágios até amadurecer, assim como um casamento de longa data. Outra curiosidade é que a erva auxilia na digestão; talvez por isso o hospital tenha cedido a algumas regras, “digerindo” protocolos e acolhendo o amor.

Legenda: Internados no mesmo hospital, seu Ardoval e dona Teresinha comemoraram 73 anos de casados um ao lado do outro. Foto: Reprodução/Hospital Unimed

No dia da celebração, ao ser levado até a amada, os dois foram pegos de surpresa. Ao se encontrarem, foram recebidos com aplausos, sorrisos e uma bela decoração. Emocionados, deram as mãos e se olharam; com a voz embargada, o Sr. Ardoval resumiu o sentimento: “O presente mais bonito que eu poderia receber”, disse ele em tom apaixonado.

O amor pode ter movimentado muita coisa, mas uma equipe de profissionais engajados e preocupados com um atendimento humano fez toda a diferença, conforme completa o diretor técnico do Hospital, Dr. Luís César Gabas:

“O jeito de cuidar é enxergar o ser humano além do diagnóstico e compreender o que realmente importa para cada paciente. Esse momento foi planejado com carinho por várias mãos e expressa o nosso compromisso em oferecer um cuidado que acolhe.” Dr. Luís César Gabas Diretor técnico do hospital

Sem cansar de surpresas, o casal recebeu a visita de uma das filhas, Doroti Cunha. Morando na Flórida, nos Estados Unidos, ela não pensou duas vezes ao descobrir o que estava sendo mobilizado. A outra filha do casal participou da surpresa remotamente, por chamada de vídeo. Emocionadas, elas agradeceram ao compromisso dos profissionais no vídeo produzido pelo hospital.