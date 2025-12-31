Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Colmeia gigante com quase 40 litros de mel é descoberta no teto de apartamento

Família teve que reconstruir parte da cozinha e paredes do quarto após retirar abelhas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Grande colmeia exposta dentro de um buraco no teto, com favos visíveis entre partes quebradas do forro.
Legenda: Uma colmeia gigante foi descoberta no teto de um apartamento no Espírito Santo.
Foto: Arquivo pessoal.

Imagine a cena: dezenas de abelhas começam a sair das tomadas, lâmpadas e qualquer outro buraco disponível da sua casa. Foi isso que aconteceu com uma família do Espírito Santo. 

Brenda Venturini, o marido e a filha foram "expulsos" de casa e, ao investigarem a origem das abelhas, descobriram uma colmeia gigante no teto da cozinha – e quase 40 mil litros de mel produzidos por elas. As informações são do g1. 

A história começa com a filha de Brenda sendo alvo de picadas constantes de abelhas, o que levou a visitas frequentes ao hospital, já que a menina é alérgica. Além da preocupação, os pais da criança ficam sem saber de onde surgem tantas abelhas, já que não existem árvores próximas ao prédio. 

Foi então que o marido de Brenda resolveu investigar o lado de fora do apartamento. "Ele descobriu que bem perto do nosso apartamento tinha uma abertura por onde elas entravam e saíam”, explica ela.

Veja também

teaser image
Metro

Como afastar? Qual remédio? Especialistas respondem 6 dúvidas sobre picada de abelhas

A família acionou bombeiros e apicultores para tentar tirar as abelhas do local, mas o problema seguiu por semanas. Até que um dos vizinhos decidiu fechar o buraco por onde as abelhas saíam. E, então, aconteceu a cena de terror citada no início desta reportagem. 

As abelhas passaram a sair por todos os buracos da casa de Brenda, inclusive tomadas e lâmpadas. O resultado: a família toda teve que sair as pressas do apartamento, "expulsos" pelas abelhas. 

Colmeia gigante no teto da cozinha

Fora do apartamento, eles chamaram um apicultor para descobrir onde estavam as abelhas. Ele descobriu que elas tinham feito uma colmeia gigante no teto da cozinha, por dentro das paredes do apartamento. 

Começava o trabalho para retirar os insetos. Primeiro, tiveram que destruir o teto da cozinha. Depois, foi utilizada a técnica com fumaça para acalmar as abelhas e assim poder retirá-las vivas – elas foram levadas para um criadouro. 

“Quando eu vi o tamanho, fiquei muito surpresa. Na minha ideia, teria apenas uma colmeia pequena, coisa simples. A primeira vez que eu vi a extensão e a quantidade de mel e de abelha foi algo surpreendente e assustador”, conta Brenda. 

Esse, no entanto, não foi o fim da saga. Durante a reconstrução de parte da cozinha, Brenda passou a sentir um cheiro ruim vindo dos quartos. Veio então uma nova descoberta: milhares de abelhas mortas dentro da estrutura.

Veja também

teaser image
Região

Pesquisadores da UFC encontram 20 novas espécies de abelha nativa, sem ferrão, no Ceará

teaser image
Bruna Damasceno

Quem é o cearense que partilha o terreno com a agricultura familiar e produz o melhor mel do Brasil

Apenas depois de resolver o problema, e de vários dias de obras, eles puderem retornar ao apartamento. 

40 litros de mel

Ao todo, foram retirados 40 litros de mel foram encontrados no apartamento da família de Brenda, o equivalente a 54 quilos

Para se ter uma ideia da dimensão da colmeia, segundo especialistas, uma única abelha consegue produzir cerca de 5 gramas de mel por ano.

"É um volume baixo em termos de produção, mas gigante se considerar isso no teto de casa", explica Renato Luiz Cruz Azevedo, presidente da Abemel, em entrevista ao g1.

Para Brenda, a produção foi surpreendente. "Foi assustador, mas uma coisa muito linda da natureza também. Nunca tinha visto isso”, diz.

O que fazer se descobrir uma colmeia em casa?

As abelhas costumam ter comportamentos agressivos apenas quando entendem que a colmeia está sofrendo uma ameaça. 

Por isso, se descobrir que existe uma colmeia na sua casa, não tente lidar com isso sozinho. 

O ideal é acionar o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental ou outros órgãos competentes para que façam a retirada de forma segura.

Grande colmeia exposta dentro de um buraco no teto, com favos visíveis entre partes quebradas do forro.
País

Colmeia gigante com quase 40 litros de mel é descoberta no teto de apartamento

Família teve que reconstruir parte da cozinha e paredes do quarto após retirar abelhas.

Redação
Há 26 minutos
Multidão em uma praia noturna observando e filmando um grandioso espetáculo de fogos de artifício dourados, durante o Ano Novo, com reflexos na areia molhada.
País

Veja mensagens de Ano Novo para enviar a familiares e amigos na chegada de 2026

Confira algumas opções que podem alegrar as celebrações de quem você ama.

Redação
Há 1 hora
Litoral de praia à noite, com fogos de artifício.
País

Vai chover na virada do ano? Confira previsão do tempo para a noite de 31 de dezembro

Maior parte do País deve terá altas temperaturas no último dia de 2025.

Redação
Há 2 horas
Placa de madeira com romã fresca cortada e sementes sobre fundo preto, closeup
País

Como fazer as simpatias da romã e da uva para atrair dinheiro em 2026

Rituais usam as frutas como símbolos de prosperidade no Ano-Novo.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Imagem da prática de Kitesurf na praia do futuro ilustra matéria sobre feriados de 2026.
País

Feriados de 2026: Governo divulga calendário de folgas e pontos facultativos; veja datas

Sete feriados serão prolongados com os fins de semana.

Renato Bezerra
30 de Dezembro de 2025
Quatro cintilantes sem luz formam o número 2026 em um bolo com fundo escuro, simbolizando a antecipação do Ano Novo, momentos de contagem regressiva e decoração festiva criativa para novos anos véspera entre 2025 e 2026.
País

Como fazer a lista de metas de ano novo e cumprir objetivos em 2026

Planejamento realista, organização e constância ajudam a tirar sonhos do papel.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Pessoas vestidas de branco observam um grandioso espetáculo de fogos de artifício em uma praia durante a noite de réveillon.
País

Guia prático de como pular as 7 ondas no Ano Novo

Tradição de fé, proteção e renovação é ideal para começar o ano com boas energias.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Renan tem 26 anos e fugiu da prisão usando uma corda improvisada com lençóis.
País

O que se sabe sobre a fuga do serial killer no Tocantins

Condenado a 72 anos, Renan Barros da Silva escapou de presídio e é procurado no estado.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Agência dos Correios em São Paulo.
País

Correios anunciam plano contra crise com venda de imóveis e fechamento de agências

Empresa captou R$ 10 bi para conter crise financeira

Redação
29 de Dezembro de 2025
Uma garrafa de vidro com sais de banho de rosa e brancos, uma colher de madeira, pétalas de rosa secas, toalhas brancas enroladas e uma esponja natural em uma superfície clara.
País

Como fazer banhos de ervas para começar o ano com a energia renovada

Ritual simples ajuda a limpar vibrações negativas e equilibrar o corpo.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Câmera de segurança noturna registrando um carro em alta velocidade com luzes traseiras vermelhas borradas e uma motocicleta à frente em uma rua urbana escura.
País

Jovem é suspeita de atropelar namorado e uma amiga dele, em São Paulo

Após o atropelamento, a motorista fugiu do local, mas foi detida.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Imagem mostra uma carteira de trabalho sendo entregue a uma outra pessoa.
País

Saiba se é obrigatório ou não trabalhar na véspera de Ano-Novo

Entenda como as regras trabalhistas se aplicam durante o período.

Lucas Monteiro
29 de Dezembro de 2025
Homem em uma bicicleta sai de um portão de uma casa.
País

Homem é espancado e mantido em cárcere privado no DF

Vítima de 55 anos está na UTI após três horas de agressões; suspeito fugiu levando celular e notebook.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem de câmera de segurança.
País

Jovem de 19 anos é espancada após demorar a responder ex-namorado em SP

Novo caso de violência contra a mulher ocorreu em Ribeirão Preto.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem de parte da fachada da unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
País

Menino de 4 anos apresenta quadro estável após sobreviver a queda do 10º andar

Vítima passou por cirurgia. Caso ocorreu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o casal Caique Teixeira Borri, e Flávia Acassia da Silva, em ambiente interno de uma academia de ginástica.
País

Casal de namorados morre em capotamento em rodovia no interior de SP

Força do impacto ejetou o corpo de uma das vítimas, a outra ficou presa nas ferragens.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Pessoas sendo resgatadas com boias laranjas e embarcação dentro do Rio Paraná.
País

Família é resgatada após embarcação ficar à deriva por 18h no Rio Paraná

Três integrantes da família teriam passado 18 horas no meio do rio antes do resgate.

Redação
28 de Dezembro de 2025
A foto mostra policiais militares em cima e dentro de um carro da Polícia do Rio de Janeiro, fortemente armados, passando por uma comunidade, enquanto pessoas trafegam pela via.
País

Traficantes do RJ planejam crimes e vendem armas e drogas pelo WhatsApp

A prática criminosa é seguida por facções em outros estados, como no Ceará.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem mostra cemitério com lápides brancas próximo de uma montanha na cidade de Capinzal, em Santa Catarina.
País

Troca de corpos em velório é descoberta após família abrir caixão de parente em SC

Caso ocorreu na cidade de Capinzal, no Oeste de Santa Catarina.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Foto que contém mulher segurando guarda-chuva em meio a onda de calor em cidade brasileira.
País

Inmet mantém alerta vermelho e afirma que onda de calor deve atingir 1,2 mil cidades

Altas temperaturas exigem precaução para moradores das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Redação e Agência Brasil
27 de Dezembro de 2025