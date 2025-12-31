Colmeia gigante com quase 40 litros de mel é descoberta no teto de apartamento

Imagine a cena: dezenas de abelhas começam a sair das tomadas, lâmpadas e qualquer outro buraco disponível da sua casa. Foi isso que aconteceu com uma família do Espírito Santo.

Brenda Venturini, o marido e a filha foram "expulsos" de casa e, ao investigarem a origem das abelhas, descobriram uma colmeia gigante no teto da cozinha – e quase 40 mil litros de mel produzidos por elas. As informações são do g1.

A história começa com a filha de Brenda sendo alvo de picadas constantes de abelhas, o que levou a visitas frequentes ao hospital, já que a menina é alérgica. Além da preocupação, os pais da criança ficam sem saber de onde surgem tantas abelhas, já que não existem árvores próximas ao prédio.

Foi então que o marido de Brenda resolveu investigar o lado de fora do apartamento. "Ele descobriu que bem perto do nosso apartamento tinha uma abertura por onde elas entravam e saíam”, explica ela.

A família acionou bombeiros e apicultores para tentar tirar as abelhas do local, mas o problema seguiu por semanas. Até que um dos vizinhos decidiu fechar o buraco por onde as abelhas saíam. E, então, aconteceu a cena de terror citada no início desta reportagem.

As abelhas passaram a sair por todos os buracos da casa de Brenda, inclusive tomadas e lâmpadas. O resultado: a família toda teve que sair as pressas do apartamento, "expulsos" pelas abelhas.

Colmeia gigante no teto da cozinha

Fora do apartamento, eles chamaram um apicultor para descobrir onde estavam as abelhas. Ele descobriu que elas tinham feito uma colmeia gigante no teto da cozinha, por dentro das paredes do apartamento.

Começava o trabalho para retirar os insetos. Primeiro, tiveram que destruir o teto da cozinha. Depois, foi utilizada a técnica com fumaça para acalmar as abelhas e assim poder retirá-las vivas – elas foram levadas para um criadouro.

“Quando eu vi o tamanho, fiquei muito surpresa. Na minha ideia, teria apenas uma colmeia pequena, coisa simples. A primeira vez que eu vi a extensão e a quantidade de mel e de abelha foi algo surpreendente e assustador”, conta Brenda.

Esse, no entanto, não foi o fim da saga. Durante a reconstrução de parte da cozinha, Brenda passou a sentir um cheiro ruim vindo dos quartos. Veio então uma nova descoberta: milhares de abelhas mortas dentro da estrutura.

Apenas depois de resolver o problema, e de vários dias de obras, eles puderem retornar ao apartamento.

40 litros de mel

Ao todo, foram retirados 40 litros de mel foram encontrados no apartamento da família de Brenda, o equivalente a 54 quilos.

Para se ter uma ideia da dimensão da colmeia, segundo especialistas, uma única abelha consegue produzir cerca de 5 gramas de mel por ano.

"É um volume baixo em termos de produção, mas gigante se considerar isso no teto de casa", explica Renato Luiz Cruz Azevedo, presidente da Abemel, em entrevista ao g1.

Para Brenda, a produção foi surpreendente. "Foi assustador, mas uma coisa muito linda da natureza também. Nunca tinha visto isso”, diz.

O que fazer se descobrir uma colmeia em casa?

As abelhas costumam ter comportamentos agressivos apenas quando entendem que a colmeia está sofrendo uma ameaça.

Por isso, se descobrir que existe uma colmeia na sua casa, não tente lidar com isso sozinho.

O ideal é acionar o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental ou outros órgãos competentes para que façam a retirada de forma segura.