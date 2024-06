Quem é o cearense que partilha o terreno com a agricultura familiar e produz o melhor mel do Brasil

Em 1999, o cearense Valderi Moreira, hoje com 67 anos, descobriu a atividade milenar da apicultura (criação de abelhas para produzir mel) e decidiu investir no negócio. “Era um homem do campo e fiquei muito empolgado”, lembra. No início, eram apenas cinco colmeias em sua propriedade, em Limoeiro do Norte, no interior do Ceará.

Para começar, o produtor compartilhou o terreno com agricultores familiares, os quais utilizavam a área para plantar frutas e outras culturas, enquanto Valderi aproveitava o pólen e o néctar desses cultivos para garantir o alimento das abelhas. Deu certo. Ao longo dos anos, o número de colmeias chegou a 500, totalizando 12 toneladas do alimento.

Após 25 anos, o mel produzido pelo cearense foi considerado o melhor do País, conforme premiação da Associação Semper Fidelis, em parceria com a Confederação Brasileira de Apicultura (CBA). O prêmio foi concedido no fim de 2023, em Brasília.

Legenda: O mel Flor do Vale, produzido pelo Valderi, estava exposto na 27ª Pecnordeste, a maior feira da agropecuária do Nordeste Foto: Ismael Soares / SVM

“No fim dos anos 1990, fiz um curso sobre apicultura no Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e me empolguei. Comecei com cinco e, aos poucos, as colmeias foram se multiplicando”, relata. Produtor cearense Valderi Moreira

Em 2023, para conciliar com a atividade de venda, o produtor começou a reduzir o quantitativo, passando para 10 toneladas por ano, todas para abastecer o mercado cearense. Atualmente, oito agricultores partilham a terra para o plantio.

“É bom para todos. Quando encerro, também libero para eles ficarem com o pasto para produzirem por mais um período”, aponta como funciona o modelo de convívio harmônico entre agricultura e apicultura.

Valderi esteve no primeiro dia da 27ª Pecnordeste, no Centro de Eventos, em Fortaleza. A feira segue até sábado, 8 de junho.

Setor se preocupa com a diminuição da população das abelhas

Legenda: População das abelhas sobre com agrotóxicos e temperaturas elevadas Foto: Isanelle Nascimento / Svm

As abelhas desempenham um importante papel para a biodiversidade, já que polinizam diversos alimentos. Além disso, o isento contribui com a polinização de árvores nativas necessárias para a captura de carbono da atmosfera.

Apesar desse papel, a espécie sofre com o aumento das temperaturas, cujas consequências podem ser a redução ou até o fim dessas populações. Outra ameaça para as abelhas é o uso de agrotóxicos.

Para se ter ideia, no início deste ano, em Goiás, três fazendeiros foram indiciados pela morte de quase 9 milhões de abelhas. Segundo a Polícia Civil, o crime ambiental foi provocado pelo uso irregular de agrotóxico em lavouras próximas aos apiários onde eram criados os insetos.

Segundo o presidente da Federação Cearense de Apicultura e Meliponicultura (Fecap), Joventino Neto, o Ceará não é prejudicado pelo uso do veneno por ser pioneiro ao proibir a aplicação de agrotóxicos por via aérea, por meio da lei Zé Maria do Tomé (Lei 16.820/2019), de 2019.

No entanto, a entidade tenta conscientizar outros produtores sobre as práticas nocivas para a espécie. “As abelhas são cruciais para a sobrevivência do ser humano”, frisa.

“Trabalhamos em prol da natureza e para repor a mata nativa, mas não é fácil. As pessoas pensam que é só cajueiro e outras [culturas] e vão degradando tudo”, completa. Joventino acrescenta já ter ido a Brasília discutir sobre o tema e pensar em medidas para preservação da espécie.

Entenda melhor a temática 4 pontos que você precisa saber O que é ESG? ESG é a sigla, em inglês, para Ambiental, Social e Governança (Environmental, Social and Governance). O conjunto de práticas visa reduzir os impactos ambientais provocados pelas empresas e desenvolver um sistema econômico justo e transparente. Por isso, pode contribuir para a descarbonização da economia, termo usado para a redução da emissão de dióxido de carbono (CO₂), principal gás responsável pelo efeito estufa. ESG surgiu em um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2004, e também está atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Por que o ESG é importante para o consumidor? O ESG é importante para toda a sociedade, considerando que o País é marcado por assimetrias socioeconômicas, herança do período colonial, escravista e de uma cultura patriarcal. Por isso, pode promover mudanças de equidade no mercado de trabalho, além de reduzir os impactos ambientais dos negócios, sobretudo em um contexto de crise climática. Compreender a importância da agenda ESG ajuda a tomar decisões de consumo baseadas em práticas ambientais e sociais, pressionando os negócios a se adequarem. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é um compromisso global firmado pelos 193 Estados-membro da ONU, com o objetivo de gerar desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental, considerando as prioridades de países e localidades. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são parte da Agenda 2030 O que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é um pacto internacional voltado para conter o aquecimento global, aprovado como lei doméstica por 194 países e pela União Europeia, em 2015. Pelo tratado, a meta era manter o aquecimento abaixo de 2ºC e, na medida do possível, 1,5ºC.