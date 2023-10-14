Metro

Eclipse em Fortaleza atrai multidão para observatório no Dragão do Mar e na Praia de Iracema

Grande quantidade de curiosos se concentrou em pontos estratégicos da Capital para observar o fenômeno neste sábado (14)

Ana Beatriz Caldas e Diego Barbosa
14 de Outubro de 2023
Metro

Samuzinho no parque: crianças aprendem sobre primeiros socorros em Fortaleza

O curso faz parte das comemorações dos 15 anos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará

Redação
05 de Fevereiro de 2023
Uma moradora informou que o cruzamento entre as ruas Antônio Justa e Virgílio Tavora ficou com os semáfaros apagados
Metro

Falha em abastecimento de energia causa apagão em bairros de Fortaleza neste sábado (16)

Parte dos clientes teve energia normalizada, e funcionários da Enel trabalham para concluir os reparos e restabelecer o fornecimento

Redação
16 de Julho de 2022
Metro

Veja listas de agendados para vacinação contra Covid-19 em Fortaleza neste domingo (13)

Serão atendidos adultos para dose de reforço e crianças de cinco a 11 anos que perderam agendamento

Redação
12 de Fevereiro de 2022
Manifestação em frente ao monumento “Negra Nua”
Metro

Ato contra a morte do congolês Moïse é realizado em Redenção, no interior do Ceará

Associação dos Estudantes Guineenses na Unilab (Aegu) considera o crime um ato de racismo e xenofobia

Diário do Nordeste e Estadão Conteúdo
05 de Fevereiro de 2022
Criança recebe a vacina contra a Covid 19
Metro

Confira crianças agendadas para vacinação contra a Covid nesta terça-feira (1º) em Fortaleza

Somente o público infantil listado poderá receber a D1; lista também inclui o público em geral com a dose de reforço

Redação
31 de Janeiro de 2022
professora apontando algo em um livro para os alunos em sala
Metro

Aulas na rede municipal de Fortaleza começam 100% presenciais nesta terça-feira

Em comunicado nas redes sociais, o prefeito José Sarto assegurou itens de proteção individual para alunos e profissionais

Redação
31 de Janeiro de 2022
tela mostrando site do sisu
Metro

Ministério da Educação libera consulta a vagas do 1º semestre do Sisu 2022

Para ser elegível ao programa, candidato tem que ter participado do Enem 2021 e não ter zerado a redação

Redação
31 de Janeiro de 2022
Metro

Veja quais faixas etárias concentram o maior e menor número de infectados por Covid-19 no Ceará

Apesar da alta vertiginosa dos casos, passando da marca de 90 mil neste mês de janeiro, a curva do óbitos não sobe na mesma velocidade, devido a vacinação, conforme apontam especialistas.

André Costa
31 de Janeiro de 2022
Policlínica regional de Maracanaú
Metro

Policlínica regional de Maracanaú atenderá 546 mil moradores de oito municípios

Nova unidade estadual de saúde foi entregue nesta segunda-feira (31)

Redação
31 de Janeiro de 2022
alunos em sala de aula
Metro

Maior carga horária e currículo flexível: o que o Novo Ensino Médio muda nas escolas do Ceará?

A alteração prevista desde 2017 começa a ser implementada em 2022 em todo o Brasil. Alunos das unidades da rede pública e particular são afetados

Thatiany Nascimento
31 de Janeiro de 2022
Vacinação
Metro

Confira crianças agendadas para vacinação contra a Covid nesta segunda-feira (31) em Fortaleza

Só o público infantil listado poderá receber a D1; lista também inclui o público em geral com a dose de reforço

Redação
30 de Janeiro de 2022
Metro

Casa desaba no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza

A estrutura caiu durante a madrugada e, conforme um vizinho o imóvel estava abandonado e as casas próximas ficaram sem energia elétrica

Redação
30 de Janeiro de 2022
filas fotografadas de baixo para cima
Metro

Pais enfrentam longas filas e aglomerações para vacinar crianças no Centro de Eventos; veja vídeo

Além de 4 mil crianças agendadas para a 1ª dose, o equipamento também recebe neste domingo (30) aquelas que perderam o agendamento

Lígia Costa
30 de Janeiro de 2022
Turma de estudantes de Serviço Social da Uece, com iniciais do curso (SS) pintadas na testa
Metro

Universitários relatam urgência para volta às aulas presenciais, mas exigem cobrança de vacinação

Comprovante de imunização já é obrigatório para entrar em campi da Uece; medida segue em análise por outras instituições

Theyse Viana
30 de Janeiro de 2022
Vacinação
Metro

Fortaleza ultrapassa 23 mil crianças vacinadas contra a Covid-19

Além dos centros de vacinação, a aplicação está sendo realizada em domicílio para restritos ao leito e em acolhimentos institucionais

Angélica Feitosa
29 de Janeiro de 2022
O distanciamento social continua a ser obrigatório dentro das salas de aula para crianças de 11 anos ou menos
Metro

Governo libera retorno das aulas presenciais, mas mantém distanciamento entre crianças no CE

Aulas para crianças com 11 anos ou menos tinham sido adiadas em 15 dias. Com o início da vacinação desse público, as aulas presenciais foram liberadas

Messias Borges
29 de Janeiro de 2022
Registro social de transexuais e travestis no Ceará em 2021.
Metro

Ceará registra mais de 6 mil RGs com nome social de transexuais e travestis em 2021, aponta SSPDS

A ação garante o reconhecimento formal das pessoas a partir dos nomes com os quais elas se identificam

Redação
29 de Janeiro de 2022
Um pneu traseiro do caminhão ficou preso em um buraco, e o automóvel tombou no cruzamento da Avenida N com a Rua J
Metro

Caminhão da Cagece tomba e é retirado de via em Fortaleza depois de 8 horas

Um funcionário da empresa ficou ferido. Caminhão guindaste precisou ser acionado para remover o outro automóvel do local

Redação
29 de Janeiro de 2022
Risco
Metro

Casos de Covid entre crianças de até 9 anos crescem 7 vezes em janeiro no Ceará

Mais de 3 mil meninos e meninas já foram infectados em 2022, o maior número desde junho do ano passado

Theyse Viana e Lucas Falconery
29 de Janeiro de 2022