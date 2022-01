Pais enfrentam longas filas e aglomerações para vacinar crianças no Centro de Eventos; veja vídeo

Pais e responsáveis estão enfrentando longas filas para conseguir vacinar crianças contra a Covid-19, no Centro de Eventos do Ceará (CEC), neste domingo (30).

Vídeos e fotos enviados ao Diário do Nordeste mostram crianças e adultos aglomerados no saguão do equipamento, enquanto outros sentam no chão, à espera do atendimento.

VEJA IMAGENS DO INTERIOR DO CENTRO DE EVENTOS:

A Prefeitura de Fortaleza iniciou a imunização das crianças de 5 a 11 anos no último dia 15. Para este domingo, está prevista a imunização deste público no Shopping RioMar Kennedy (Piso L3), com cerca de 1,3 mil agendados.

Porém, a maioria foi chamada ao Centro de Eventos (Salão Icapuí), onde 4 mil crianças devem receber a primeira dose. Assim como no sábado (29), neste domingo, o CEC também faz a chamada repescagem, recebendo crianças que faltaram à data do agendamento.

A reportagem solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) sobre o assunto, mas ainda aguarda resposta.

Legenda: Aglomeração também foi registrada na área externa do Centro de Eventos Foto: Marcelo Bloc

"Um absurdo"

Acompanhando o filho Vinícius de Morais, de 8 anos, o advogado Carlos ‎Edilberto Morais, 43, diz ter chegado ao Centro de Eventos por volta das 11h30. Até às 15h, porém, ainda não tinha perspectiva de ser atendido, pois havia uma longa fila de pessoas à sua frente.

"A gente ainda está na metade da fila e tem mãe que está sozinha, com três filhos. É um absurdo essa fila, ela dá quatro voltas dentro do Centro de Eventos. Fora a fila que está se formando do lado de fora", critica o advogado. "Eles estão atendendo, o problema é que centralizaram [para o local] e chamaram muita gente", avalia.

O jornalista Marcelo Bloc, 40, também levou o filho João Bloc, 8, para ser imunizado neste domingo, mas ficou surpreso ao avistar os pontos de aglomerações dentro e fora do Centro de Eventos. Sem contar a falta de informações.

"É uma fila que vai e volta de uma ponta a outra do salão, e ainda deve ter mais fila lá dentro. Isso aqui vai demorar muito tempo, com muita aglomeração e desnecessária", diz, acrescentando que a longa espera é ainda mais "cansativa" para as crianças.

Legenda: Todos os ambientes de espera estavam lotados Foto: Marcelo Bloc

Sem estrutura

O funcionário público Clebio Pires, 47, foi acompanhar a filha Maria Tereza Pires, de 8 anos. Além da aglomeração e da lentidão no atendimento, ele critica a dificuldade de acesso a alimentos e bebidas para as crianças no Centro de Eventos.

"Está uma fila quilométrica, lotado e é chegando mais gente. As crianças estão estressadas, sem ter alimentação. Está horrível. E a pandemia está aí. Como colocam tanta gente em um lugar lotado?", questiona.

"Não tem estrutura, não tem água, tem que comprar lá fora. Não tem comida pra comprar lá fora, a gente tem que se virar. Tem uma senhora aqui que não tinha condições nem de comprar água, eu tive que comprar água e pipoca para as crianças dela", corrobora Carlos ‎Edilberto Morais.

Marcelo Bloc soma que, por estar sozinho com o filho, está impossibilitado de sair para comprar qualquer coisa. "A criança fica em pé, aglomerando, a Ômicron pegando todo mundo. Só estou eu e meu filho, como vou sair da fila e deixar ele na fila aqui só? Não dá".

