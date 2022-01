Caminhão da Cagece tomba e é retirado de via em Fortaleza depois de 8 horas

Um caminhão da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) tombou em uma via do bairro Vila Velha, em Fortaleza, na madrugada deste sábado (29), e foi retirado do local somente depois de 8 horas. Um funcionário da empresa ficou ferido.

A reportagem do Sistema Verdes Mares apurou que o acidente ocorreu por volta de 4h. Um pneu traseiro do caminhão ficou preso em um buraco, e o automóvel tombou no cruzamento da Avenida N com a Rua J.

Dois funcionários estavam no caminhão. O passageiro teve ferimentos leves, principalmente na cabeça. Em nota, a Cagece garantiu que "o colaborador recebeu atendimento médico, alta e encontra-se em casa". Enquanto o motorista saiu sem lesões.

Um carro de reboque foi acionado para tentar remover o caminhão da pista, mas não conseguiu. Foi necessário um caminhão guindaste ser chamado para levantar o automóvel, o que foi alcançado somente por volta de 11h50 deste sábado (29).

Moradores da região contaram que, com o tombamento do caminhão, uma grande quantidade de óleo foi derramada. Os próprios populares fizeram a limpeza da via.

A Cagece completou, na nota, que "está em contato com os órgãos municipais responsáveis para realizar os reparos necessários na via".

*Com informações do repórter Leábem Monteiro.