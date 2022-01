Aulas na rede municipal de Fortaleza começam 100% presenciais nesta terça-feira

As aulas na rede municipal de ensino de Fortaleza serão iniciadas nesta terça-feira (1º), de forma 100% presencial. A informação foi confirmada nas redes sociais do prefeito José Sarto (PDT), na tarde desta segunda-feira (31).

A liberação segue a determinação prevista no atual decreto estadual, que libera as atividades presenciais para todas as instituições de ensino do Ceará.

Para que o retorno presencial aos Centros de Educação Infantil, creches conveniadas e escolas do município seja seguro, o prefeito garantiu que "serão mantidos os protocolos sanitários" para evitar contágios pela Covid-19, bem como estarão "assegurados os itens de proteção individual para alunos e profissionais".

Passaporte de vacinação

Para acessar as dependências das instituições, os estudantes com mais de 18 anos, profissionais e colaboradores ainda serão obrigados a apresentar o passaporte de vacinação.

As equipes da Prefeitura, somou o chefe do Executivo, "continuam empenhadas em cadastrar os alunos de 5 a 11 anos na plataforma Saúde Digital" para que todos possam ser devidamente imunizados.

"Diante dos inúmeros desafios que a pandemia impôs às nossas crianças e adolescentes, sabemos o valor da escola para o desenvolvimento e aprendizagem. Contamos com o envolvimento de todos, alunos, pais, professores e demais trabalhadores da educação. Faremos todo o possível para o garantir o sucesso deste processo e para manter o ensino de Fortaleza como referência para o País", afirmou Sarto.

Regras específicas para crianças

Embora o decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (29) libere crianças com 11 anos ou menos a voltar às aulas presenciais, aponta que "a autoridade sanitária poderá estabelecer em protocolos regras específicas para o controle sanitário do ensino presencial ofertado para alunos com idade igual ou inferior a 11 (onze) anos".

O distanciamento social continua a ser obrigatório dentro das salas de aula para crianças de 11 anos ou menos. Já para alunos que têm entre 12 e 18 anos, o cumprimento do distanciamento mínimo em sala de aula poderá ser dispensado para aqueles estabelecimentos que exijam o passaporte sanitário - o que também vale para os professores e colaboradores que atuam diretamente com essa faixa etária.