Policlínica regional de Maracanaú atenderá 546 mil moradores de oito municípios

O Governo do Estado inaugurou, na manhã desta segunda-feira (31), a Policlínica Regional de Maracanaú para atender 546 mil moradores de oito municípios. O novo equipamento de saúde oferecerá assistência multiprofissional em 12 especialidades médicas, exames de imagem e computadorizado.

Além de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, a unidade estadual acolherá pacientes vindos de Acarape, Barreira, Guaiúba, Maranguape, Pacatuba, Palmácia e Redenção. Estas cidades integram a 3ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Atendimentos ofertados

Entre os atendimentos ofertados, estarão consultas de gastroenterologia, urologia, traumato-ortopedia, endocrinologia, neurologia, e exames de mamografia, endoscopia e radiologia.

"Vai funcionar integralmente com todas as suas especialidades. A coordenadora colocou apenas a dificuldade na contratação de médicos especialistas de algumas áreas, mas que até esse mesmo de fevereiro, deverá ser solucionado", garantiu o governador Camilo Santana.

Ao todo, o Ceará conta agora com 22 policlínicas regionais a exemplo das cidades de Acaraú, Barbalha, Caucaia, Itapipoca, Sobral e Quixadá.

Do total de 21 policlínicas regionais que o Governo do Estado está construindo através do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará, sete já estão com as obras em fase final. Devem ser inauguradas até agosto em Baturité, Camocim, Ácaraú, Russas, Pacajus, Tauá e Campos Sales.

Serviço

Policlínica Senador Almir Pinto

Onde: Avenida Ayrton Senna (CE-060), s/n – Bairro Pajuçara, Maracanaú

Ponto de referência: Em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE)