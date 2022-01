Casa desaba no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza

Um imóvel abandonado desabou na madrugada deste domingo (30) na Rua Papi, bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza, a equipe que atendeu o chamado durante a manhã isolou a área e fará uma nova vistoria na próxima segunda-feira (31) para avaliar os riscos a um imóvel vizinho.

Em vídeo enviado por leitores, um dos moradores relata que as casas vizinhas ficaram sem energia elétrica. Imagens mostram que parte dos escombros caiu sobre as fiações. A Enel informou que "uma equipe técnica será direcionada ao local mencionado para avaliar o caso e tomar as medidas necessárias".

Foto: Reprodução/ Whatsapp

Em nota, a Defesa Civil também relatou as avarias na fiação elétrica da rua. "Os agentes também isolaram o entorno da casa por conta de avarias na fiação elétrica da rua, e acionaram a Enel para as providências necessárias", informou.

A Defesa Civil elaborará um relatório técnico que será entregue ao responsável pelo imóvel para que ele possa solucionar a situação. Não foram relatadas vítimas.

Defesa Civil

Em caso de qualquer risco, a Defesa Civil de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender as demandas da população.