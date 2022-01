Após chuvas, torre e parte do teto de capela desabam em Caucaia

A torre e parte do teto da capela São Miguel, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, desabaram no fim da manhã deste domingo (2) em razão das fortes chuvas que caíram na localidade. Ninguém ficou ferido.

No momento do desabamento, ocorrido por volta das 11h30 da manhã, não havia ninguém na capela. Moradores do Bairro Jurema disseram ter ouvido um forte estrondo.

Legenda: Ninguém ficou ferido no desabamento Foto: Arquivo Pessoal

"Foi um estrondo, realmente um barulho grande, a torre veio abaixo. Agora as paredes estão rachadas, podendo cair a qualquer momento", relatou Márcio Rodrigues, que reside próximo ao local.

Ele conta que os próprios moradores providenciaram o isolamento da Capela, que em seguida recebeu agentes da Defesa Civil de Caucaia. A reportagem tentou falar com o órgão, mas não conseguiu até a publicação deste texto.