Veja imagens do dia de intensas chuvas em Fortaleza

Com fortes chuvas desde a madrugada deste domingo (2), Fortaleza registrou alagamentos em diversos pontos da cidade durante o dia. Pedestres e motoristas que saíram de casa já nas primeiras horas do dia, passaram por transtornos por conta do acúmulo de água.

Um dos pontos críticos é o alagamento de um túnel na Rua Wenefrido Melo, no bairro Mondubim. Esta não é a primeira vez que o local é inundado.O aplicativo da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) lançou um alerta de que o trânsito foi desviado no local.

Imagens registradas durante a manhã e a tarde mostram outros locais com alagamento na Capital. Em determinados cruzamentos os semáforos deixaram de funcionar por tempo determinado.

As fotos são do bairro São João do Tauape, Aerolância, das ruas Osório de Paiva, Luciano Magalhães e Av. Luciano Girão.

Também houve registro de casas alagadas na Sapiranga e na Lagoinha. A Defesa Civil municipal registrou quatro ocorrências entre a noite de sábado e as 11h deste domingo.

Chuvas no Ceará

Conforme o Calendário das Chuvas, até as 11h50 deste domingo os maiores acumulados foram registrados nas regiões do Cariri e do Litoral Norte. Os municípios com maiores registros foram:

Lavras da Mangabeira: 115 mm

Jijoca de Jericoacoara: 91 mm

Iguatu: 89 mm

Limoeiro do Norte: 81,6 mm

Itapiúna: 63 mm

Cedro: 61 mm

Carius: 60 mm

Umari: 58 mm

Santa Quitéria: 55 mm

Várzea Alegre: 54 mm

Veja imagens da chuva na Capital neste domingo (2):

Legenda: Registro de alagamento feito no bairro São João do Tauape neste domingo (2) Foto: Luana Severo

Legenda: Alagamento no túnel da rua Wenefrido Melo faz pedestres e condutores se arriscarem na manhã deste domingo Foto: Luana Severo

Legenda: Chuvas intensas causaram transtornos na rua Wenefrido Melo, na altura de um túnel Foto: Luana Severo

Legenda: Ao tentar atravessar o túnel na rua Wenefrido Melo, motoristas acabaram perdendo as placaras dos veículos Foto: Luana Severo

Legenda: No bairro Aerolândia também houve registros de alagamento Foto: Luana Severo

Legenda: Bairro Aerolândia teve diversos pontos de acúmulo de água com as chuvas deste domingo Foto: Luana Severo