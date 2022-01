Ceará amanhece sob chuva em quase todas as regiões

Chove em boa parte dos municípios cearenses na manhã deste domingo (2). Segundo a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para até amanhã (3), o início deste ano deve seguir com condições favoráveis às chuvas em todas as regiões do Estado.

Em Fortaleza, chove desde cedo. Imagens das precipitações foram registradas e compartilhadas nas redes sociais. Mas a previsão da Funceme é de que, no litoral, os maiores acumulados de chuva sejam registrados na madrugada entre hoje e manhã.

Maiores volumes registrados

Conforme o Calendário das Chuvas, choveu em 79 dos 84 municípios informados até as 10h deste domingo, sendo os maiores acumulados nas regiões do Cariri e do Litoral Norte. Os municípios com maiores registros foram:

Lavras da Mangabeira: 115 mm

Jijoca de Jericoacoara: 91 mm

Iguatu: 89 mm

Limoeiro do Norte: 81,6 mm

Itapiúna: 63 mm

Cedro: 61 mm

Carius: 60 mm

Umari: 58 mm

Santa Quitéria: 55 mm

Várzea Alegre: 54 mm

Os dados são parciais e podem sofrer alterações ao longo do dia, segundo a Funceme.

Enxurrada em Jericoacoara

A vila de Jericoacoara, um dos principais destinos turísticos do Litoral Norte, por exemplo, amanheceu sob chuva intensa. Em vídeo compartilhado no WhatsApp, é possível ver a água invadindo o centro da vila, cujo chão é de terra batida. Confira:

Previsão para o Ceará

A Funceme prevê ainda que, neste domingo, o céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado com precipitações em todas as regiões, principalmente de manhã e à noite, com chuvas mais intensas nas macrorregiões do Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.

Legenda: Funceme prevê céu variando entre nublado e parcialmente nublado neste domingo (2). Foto: VCRepórter

Neste sábado, primeiro dia do ano, choveu em pelo menos 90 municípios, especialmente no Sertão dos Inhamuns e no Cariri.