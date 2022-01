Ministério da Educação libera consulta a vagas do 1º semestre do Sisu 2022

O Ministério da Educação liberou nesta segunda-feira (31) a consulta de vagas do 1º semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2022. No site do programa, é possível realizar pesquisas pelo nome do curso, da instituição ou dos municípios.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Aqueles com melhor classificação são selecionados, conforme suas notas no exame. As chamadas acontecem duas vezes no ano, no 1º e 2º semestre.

Para ser elegível ao programa, portanto, o candidato tem que ter participado do Enem 2021 e não pode ter zerado a nota da redação. Consequentemente, aqueles inscritos como treineiros no Enem 2021 não podem se candidatar às vagas do Sisu 2022.

Inscrições SISU

As inscrições para o primeiro processo seletivo do programa vão ocorrer entre os dias 15 e 18 de fevereiro, após a divulgação das notas do Enem 2021, prevista para 11 de fevereiro. O resultado da primeira edição deve ser publicado no dia 22 de fevereiro.

Para se candidatar às vagas, é preciso acessar o site do Sisu, informar o número de inscrição no Enem 2021 e selecionar, por ordem de preferência, até duas opções nas vagas ofertadas pelas instituições participantes do programa. As opções podem ser alteradas ao longo do período de inscrições. Será validada a última escolha.

Nota de corte

Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

A nota de corte, contudo, é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição, não sendo garantia de seleção para a vaga ofertada, alerta o Ministério da Educação.

O sistema não faz o cálculo em tempo real e a nota de corte é modificada de acordo com a nota dos inscritos. A nota de corte será informada pelo sistema somente a partir do segundo dia de inscrição.

CALENDÁRIO DO SISU 2022.1

Período de inscrições: 15 a 18 de fevereiro;

Resultado da chamada regular: 22 de fevereiro;

Matrícula da chamada regular: 23 de fevereiro a 8 de março;

Prazo para participar da lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março;

Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data: 10 de março.