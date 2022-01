Confira crianças agendadas para vacinação contra a Covid nesta segunda-feira (31) em Fortaleza

A imunização infantil contra a Covid-19 avança entre as crianças de 5 a 11 anos nesta segunda-feira (31) na Capital, com lista divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Além da D1 pediátrica, a dose de reforço está no agendamento das unidades de saúde detalhadas na listagem.

Veja lista de crianças agendadas para a 1ª dose nesta segunda-feira (31).

Veja lista de agendados para dose de reforço nesta segunda-feira (31).

Os pais e responsáveis das crianças devem acompanhar as listas divulgadas pela SMS e comparecer no dia e horário agendados, como exige a Pasta.

No Estado, não é necessária prescrição médica. A vacinação acontece após cadastro na plataforma Saúde Digital. As vacinas pediátricas utilizadas são a da Pfizer, que serão aplicadas em duas doses com um intervalo de oito semanas.

Documentos Necessários

Para receber a vacina, é preciso levar o cartão nacional de saúde da criança, documento de identificação dela (registro de nascimento, passaporte, identidade) e documento de identificação original do responsável ou acompanhante para o ato da vacinação presencial.

Após receber a vacina, as crianças deverão ficar de 15 a 20 minutos em observação. O atendimento ocorre exclusivamente por agendamento.

Passo a passo para cadastro no Saúde Digital

Acesse o site Saúde Digital; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão; Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

