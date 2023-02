Samuzinho no parque: crianças aprendem sobre primeiros socorros em Fortaleza

Crianças e adultos tiveram a oportunidade de aprender técnicas em primeiros socorros com o Projeto Samuzinho. A iniciativa realizou, na manhã deste domingo (5), uma ação no Parque do Cocó – Área Adahil Barreto com esse objetivo.

O curso faz parte das comemorações dos 15 anos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará e é idealizado pelo Núcleo de Educação em Urgências (NEU) do órgão.

Na ocasião, foram compartilhadas informações sobre como agir em casos de desmaio, engasgo, crise convulsiva, parada cardiorrespiratória, acidente vascular cerebral (AVC), ataque por animais peçonhentos, dentre outras situações de emergência.

“Os primeiros momentos de socorro são os que mais salvam. Quanto mais gente, seja criança ou adulto, souber aplicar as técnicas básicas de salvamento, mais gente poderá ser salva”, explica o coordenador do NEU, Yury Tavares.

Procedimentos

Segundo o profissional, foram priorizadas as manobras de reanimação cardiopulmonar e as de desengasgo. A primeira ocorre quando é necessário dar assistência à parada cardiorrespiratoria, ou seja, é precisa fazer uma massagem cardíaca.

"A gente usa as duas mãos para comprimir no meio do peito e aperta na frequência normal do batimento do coração. Isso deve ser feito quando o coração para ou quando o paciente perde a consciência, para quem é leigo", continua.

Ele explica, ainda, que o movimento deve ser feito a cada 2 min por pessoas diferentes, já que a massagem é bastante cansativa.

A manobra de desengasgo, por sua vez, é feita por traz do paciente: deve-se comprimir o abdômen para fazer com que o corpo estranho saia.

As duas ocorrências podem acontecer a qualquer hora e em qualquer lugar. Por isso, é importante aprender a aplicar técnicas de primeiros socorros de forma correta.

