Falha em abastecimento de energia causa apagão em bairros de Fortaleza neste sábado (16)

Uma falha no abastecimento de energia causou um apagão em bairros de Fortaleza, entre o fim de tarde e a noite deste sábado (16). A informação foi confirmada pela Enel.

Em nota, a Enel informou, por volta de 19h20, que "uma falha na rede que atende o bairro de Varjota impactou o fornecimento de energia na regiao".

Enel Em nota A Companhia destaca que uma parte dos clientes foi normalizado em alguns minutos devido à equipamentos de tecnologia instalados na rede, além disso quatro equipes estão atuando no local para concluir os reparos e restabelecer o fornecimento no local o mais breve possível."

Legenda: Pessoas que se divertiam em bares e outros estabelecimentos da região deixaram os locais antes do esperado Foto: Reprodução

O Diário do Nordeste recebeu relatos sobre a queda de energia no bairro Varjota e vizinhança. Uma moradora informou que o cruzamento entre as ruas Antônio Justa e Virgílio Tavora ficou com os semáfaros apagados.

Um morador da Avenida Frei Mansueto também confirmou que ficou sem energia. Pessoas que se divertiam em bares e outros estabelecimentos da região deixaram os locais antes do esperado.