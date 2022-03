Corpo de Bombeiros é acionado para conter incêndio em fábrica de plástico em Fortaleza

Um incêndio foi registrado, na tarde deste sábado (12), em uma fábrica de plástico, na rua Joana Soares, próximo a uma antiga fábrica de bebidas e do Hospital Distrital Gonzaga Mota, de Messejana.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionado para o local via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) às 14h30.

De acordo com o Coronel Dutra, dos Bombeiros, o fogo foi controlado por volta das 15h15 deste sábado. Ainda não já informações sobre vítimas ou causa do incêndio.

Imagens feitas por moradores do entorno e pessoas que passavam no local mostram uma fumaça preta saindo do galpão. "Muito fogo, chama os bombeiros", disse um homem em uma das gravações.

Em outro vídeo, é possível ver o caminhão do Corpo de Bombeiros se aproximando do local, com a sirenes ligadas.