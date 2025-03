CEI Olga e Parsifal Barroso completa seis anos de contribuição para a educação infantil em Caucaia

O Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso completou seis anos de funcionamento no dia 13 de março. Localizado no bairro Araturi, em Caucaia, o equipamento possui capacidade para atender 509 crianças em período integral. A parceria entre o Instituto Myra Eliane e a Prefeitura de Caucaia, o CEI já impactou a vida de mais de 1.750 crianças desde a inauguração.

A data será celebrada nesta quinta-feira (27) com uma solenidade, que contará com a presença de Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane.

A unidade é conhecida por ser um modelo de educação que alia aprendizado e cuidado, com atividades entre as 7h e 16h para crianças de 2 a 5 anos e 11 meses.

O nome do CEI é uma homenagem a Parsifal Barroso, ex-governador do Ceará. O CEI adota o projeto “Valores Humanos na Educação”, que promove valores como amor, paz, verdade e respeito, alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Já o projeto “Pais e Cuidadores são Construtores de Cérebros”, conduzido pelo professor Guilherme Irffi da Universidade Federal do Ceará (UFC), é outra iniciativa importante da escola. Focado no desenvolvimento da linguagem de crianças de 0 a 5 anos, o projeto envolve os pais e cuidadores no processo de aprendizado, com base em um currículo criado por Meredith Rowe e Lizzie Baird.

A infraestrutura do CEI conta com 26 salas de aula, teatro para 180 pessoas, quadra poliesportiva coberta, horta, e playground, além de recursos pedagógicos modernos. As vagas são prioritárias para crianças da região em situação de vulnerabilidade social.

Instituto Myra Eliane

O Myra Eliane é uma instituição sem fins lucrativos criada em 2016, em Fortaleza, com o propósito de "transformar vidas através dos Valores Humanos". A promoção da Educação Infantil com base nos Valores Humanos, na formação de jovens e adultos é um dos princípios de atuação do Instituto, que também oferta ações culturais gratuitas para a população.

A entidade conta com equipamentos próprios, onde desenvolve as atividades de educação e capacitação profissional - o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso; o Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz (CENFOR); e os espaços de fomento às artes - Memorial Edson Queiroz (Cascavel) e Espaço Cultural Arandu (Caucaia).

