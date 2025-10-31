Diário do Nordeste
Alunos assistindo a aula.

Ceará

Escolas, estrutura e professores: veja raio-x da educação básica do Ceará

Dados do Censo Escolar 2024, reúnem informações sobre as diferentes etapas e modalidades da educação básica e profissional

Gabriela Custódio 08 de Outubro de 2025
Criança foi encontrada sozinha no fundo do Centro Educacional

Ceará

Criança trancada em creche no Ceará ficou rouca de tanto gritar e não quer voltar às aulas, diz mãe

Psicólogo chegou a visitar criança na quarta-feira (13)

João Lima Neto 14 de Agosto de 2025
Foto da fachada da Prefeitura de Caucaia

Ceará

Cuidador de crianças é afastado por conduta 'inapropriada' com funcionárias e alunos em Caucaia

O servidor público é auxiliar de sala

Redação 13 de Agosto de 2025
Alunos em sala de aula em Fortaleza, onde Dia do Estudante pode se tornar feriado nas escolas

PontoPoder

Proposta de vereadora pode transformar Dia do Estudante em feriado na rede escolar de Fortaleza

Atualmente, suspensão de aulas em 11 de agosto é uma decisão opcional em parte das unidades de ensino

Bruno Leite 12 de Agosto de 2025
Menina faz pose em frente a uma parede com desenhos infantis

PontoPoder

O que muda com a criação da Política Nacional da Primeira Infância para o cuidado de bebês e crianças

O PontoPoder entrevista três especialistas com forte atuação no tema para saber quais as repercussões da nova legislação sancionada por Lula

Luana Barros 12 de Agosto de 2025
Alunos em sala de aula de escola pública do ceará

Ceará

Projeto de busca ativa leva 25 mil crianças de volta às escolas no CE, mas 37 mil ainda estão fora

Estratégia do Unicef e da Undime auxilia estados e municípios no combate à evasão e à exclusão escolar

Theyse Viana e Gabriela Custódio 28 de Julho de 2025
Menina pequena comendo em creche

Ceará

Ceará terá 30 novas creches e vai receber 100 ônibus escolares pelo Novo PAC Seleções; veja locais

Os objetivos são ampliar a oferta de vagas para crianças de até cinco anos, garantir mais segurança no caminho para a escola e reduzir a evasão escolar

Gabriela Custódio 25 de Julho de 2025
Imagem mostra um balde laranja com um pano azul pendurado na borda, ao lado de um rodo de limpeza encostado na parede. No canto, há um rolo de papel higiênico no chão.

Ceará

Criança passa mal e precisa limpar o próprio vômito após ordem de professora em escola no CE

Para a mãe, houve excesso na conduta de profissional

Nicolas Paulino 10 de Julho de 2025
igor queiroz e crianças durante comemoração no CEI

Ceará

CEI Olga e Parsifal Barroso completa seis anos de contribuição para a educação infantil em Caucaia

Data é celebrada nesta quinta-feira (27)

Redação 27 de Março de 2025
Meninos jovens fazem números como palhaços em semáforo de Fortaleza no meio de carros

Ceará

Saneamento e renda são maiores problemas para 1,7 milhão de crianças e adolescentes pobres no CE, mostra Unicef

Pessoas negras e moradores de áreas rurais enfrentam ainda mais desafios de acesso

Nicolas Paulino 16 de Janeiro de 2025
