Ceará terá 30 novas creches e vai receber 100 ônibus escolares pelo Novo PAC Seleções; veja locais

O Governo Federal anunciou, na quinta-feira (24), o resultado do Novo PAC Seleções da Educação, com propostas que contemplam a construção de novas creches e escolas de educação infantil adequadas para atendimento em tempo integral, além da compra de novos ônibus escolares. No Ceará, ao todo, 121 municípios serão contemplados.

Ao todo, no Ceará, foram selecionadas 100 propostas para aquisição de novos veículos do Programa Caminho da Escola e outras 30 para obras de unidades escolares. Desse total, 10 creches serão destinadas para Fortaleza.

Além da Capital, outras 20 cidades cearenses tiveram propostas contempladas para a construção de creche, como Aracati, Barbalha, Crateús, Icapuí, Paracuru, Sobral e Tauá.

Já em relação aos transportes, 100 municípios vão receber, cada um deles, um novo ônibus escolar. Algumas dessas cidades são Abaiara, Caucaia, Cedro, Guaramiranga, Itapipoca, Jardim e Trairi.

O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto com os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Casa Civil, Rui Costa, durante evento na cidade de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

No total, o Governo Federal vai liberar R$ 2,3 bilhões, sendo R$ 1,77 bilhão destinado para 505 creches e escolas para 455 municípios brasileiros. Outros R$ 500 milhões vão ser destinados para a aquisição de mil veículos para mil cidades.

Veja as cidades contempladas no mapa abaixo:

Novo PAC Seleções 2025

De acordo com informações da Casa Civil da Presidência da República, a seleção das propostas priorizou áreas de vulnerabilidade social, com objetivo de ampliar a oferta de vagas para crianças de até cinco anos. Além disso, a ação busca garantir mais segurança e conforto no translado à escola e contribuir para a redução da evasão escolar.

A segunda edição do Novo PAC Seleções foi lançada em fevereiro de 2025. Gestores e gestoras tiveram um mês para inscrever projetos para os empreendimentos disponíveis nesta etapa.

No total, o governo recebeu 35.119 propostas enviadas por 5.537 municípios, 99,4% dos municípios brasileiros. O programa tem objetivo de realizar obras e empreendimentos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura urbana, qualidade de vida e lazer.

Ao todo, está previsto o investimento de R$ 49,2 bilhões para este ano. São contempladas as seguintes modalidades:

Saúde

Policlínicas

Novas Ambulâncias – SAMU

Renovação de Frota - Ambulâncias SAMU

Unidades Básicas de Saúde (UBS)​

Unidades Odontológicas Móveis​

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)

Combo de equipamentos para UBS

Kit de Equipamentos de Teleconsulta

Educação, Ciência e Tecnologia

Creches e Escolas de Educação Infantil

Transporte Escolar

Água Para Todos

Abastecimento de Água - Urbano

Cidades Sustentáveis e Resilientes

Esgotamento Sanitário - Urbano

Mobilidade Urbana - Grandes e Médias Cidades

Periferia Viva - Urbanização de Favelas

Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana

Prevenção a Desastres Naturais: Contenção de Encostas

Renovação de Frota

Resíduos Sólidos

Minha Casa, Minha Vida

Infraestrutura Social Inclusiva