Fortaleza ganha ciclofaixa inteligente com luzes de LED e monitoramento por IA; veja imagens

O cruzamento da Rua Dona Leopoldina com a Avenida Antônio Sales, próximo ao Centro de Fortaleza, foi escolhido para abrigar a primeira ciclofaixa inteligente da Capital. A iniciativa é fruto da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), com colaboração da Saving The World Social Business.

Implementado no último domingo (30), o equipamento, chamado de "Safe Lane" (faixa segura, em português), possui sinalização com luzes de LED que indicam a presença de ciclistas próximos ao cruzamento. Ao Diário do Nordeste, o CEO da Saving The World, Rafael Frota, afirmou que a nova ciclofaixa busca "evitar possíveis acidentes".

"O nosso sistema é formado por um conjunto de câmeras que detectam quando o ciclista está passando num determinado ponto da ciclofaixa. Ele acende entre 5 m aproximadamente antes do cruzamento. As luzes servem para que o ciclista se sinta confortável de fazer essa travessia com tranquilidade", explica.

Rafael ainda destaca que o sistema de videomonitoramento é controlado inteiramente por inteligência artificial, com apoio do Grupo de Pesquisa Rodoviário e Urbano em Mobilidade (PRUMOS) da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Legenda: As luzes de LED se acendem no momento em que o ciclista está sobre a ciclofaixa. Foto: Divulgação/Saving The World Business.

A ciclofaixa também gera dados como horário, volume de ciclistas e velocidade, que podem ajudar o município a aprimorar políticas de mobilidade. "Desejamos que o projeto se torne uma coisa positiva, e que a população abrace mesmo essa ideia para aumentar o número de bicicletas nas ruas", complementa Rafael.

Por enquanto, a "Safe Lane" está em período de testes, obedecendo às regras do Edital de Inovação Aberta em Ciclomobilidade, promovido pela Prefeitura de Fortaleza. Após esse período, ficará a cargo da gestão municipal garantir que este serviço seja replicado em outras regiões da capital.

Procurada pela reportagem, a prefeitura se limitou a dizer que "está acompanhando de perto a pilotagem dessa solução".

Inovações na ciclomobilidade urbana

Além da "Safe Lane", Fortaleza também pode contar com outras duas iniciativas que beneficiam os ciclistas. Uma delas é uma bicicleta elétrica produzida pela Serttel - a mesma empresa que gere o Bicicletar - voltada especialmente para entregadores de delivery.

Os equipamentos poderão ser compartilhados entre os trabalhadores a baixo custo. Segundo a Citinova, objetivo é diminuir a quantidade de motocicletas nas ruas, oferecendo uma alternativa mais saudável e menos poluente.

Já o outro projeto se refere a uma plataforma que promete remunerar ciclistas por cada quilômetro rodado, rendendo créditos no Bilhete Único ou dinheiro via Pix. Para isso, os usuários poderiam se cadastrar no app para registrar e validar viagens feitas tanto com bicicletas próprias quanto com o sistema Bicicletar.

