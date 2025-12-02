Prazo final para solicitar a carteira estudantil 2025 é definido pela Etufor
As solicitações de 1ª ou 2ª via encerram neste mês, e serviço será suspenso para atualização do sistema.
Para os estudantes que ainda não pediram a carteirinha de estudante ou que querem solicitar a 2ª via do documento, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) divulgou o prazo final. Os pedidos serão encerrados dia 9 de dezembro pelo site Id Estudantil e dia 12 de dezembro pela solicitação presencial.
O pagamento dos boletos pode ser realizado até dia o dia 13 de dezembro. Os estudantes da rede pública não precisam efetuar o pagamento dessa taxa.
Após essa data, as novas solicitações estarão suspensas para uma atualização do sistema, que segue até dia 1º de janeiro de 2026.
No dia 2 de janeiro, haverá o início das solicitações das carteiras estudantis do próximo ano. A Etufor informou que ainda permitirá pedidos de 2ª via da carteira 2025.
Como solicitar a carteira estudantil de 2025?
O pedido pode ser feito de forma presencial ou de modo remoto, através do site Id Estudantil.
A carteirinha dispõe da funcionalidade do Passe Livre Estudantil, que são duas passagens diárias gratuitas durante o período letivo, de segunda a sexta-feira, e também da função de Bilhete Único, quando há integração no intervalo de duas horas entre viagens, desde que possua créditos.
Cronograma de solicitação das carteiras estudantis 2025 e 2026
- Solicitação pelo site Id Estudantil: Até 09/12/2025
- Solicitação presencial: Até 12/12/2025
- Prazo final para pagamento dos boletos das carteiras: 13/12/2025
- Início das solicitações das carteiras 2026 e da 2ª via de 2025: 02/01/2026