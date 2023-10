Prefeitura anuncia inovações na política cicloviária; meta é dobrar número de ciclistas em Fortaleza

Com o objetivo de dobrar o número ciclistas na Cidade, o prefeito José Sarto (PDT) lançou, nesta segunda-feira (9), o programa "Pedala Mais Fortaleza", que prevê uma série de ações para estimular as pessoas a adotarem a bicicleta como meio de transporte. As medidas vão desde a expansão do Bicicletar — sistema de bicicletas compartilhadas da Cidade — e da malha cicloviária à instalação de elementos que proporcionem mais segurança e conforto aos condutores.

A nova política pretende, no período de dez anos, aumentar de 235 mil para 470 mil o número de pessoas que fazem deslocamentos diários de bicicleta em Fortaleza. "É um novo momento da bicicleta aqui na Cidade. O principal objetivo é dobrar o número de ciclistas. A gente vai estar trabalhando para atrair pessoas diferentes para cá, para essa pauta", adianta a coordenadora de mobilidade urbana da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Isabela Castro.

Os primeiros movimentos do projeto começaram ainda em agosto deste ano, com o início da manutenção da ciclovia da avenida Bezerra de Menezes, a instalação de "xiringadores" e a remodelagem do "Ciclofaixa de Lazer". Além dessas iniciativas, estão previstas a expansão, a manutenção e a proteção da malha cicloviária e a instalação de mobiliários urbanos que proporcionem mais conforto aos condutores e, assim, incentivo para pedalar mais.

Outras ações pensadas pelos técnicos da Prefeitura, dentro do "Pedala Mais Fortaleza", são um projeto de cicloturismo, a construção de um Centro de Recondicionamento de Bicicleta, para a recuperação das bikes, e novos estacionamentos.

Com as inovações, que são pensadas, basicamente, por profissionais de órgãos municipais como a SCSP, a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a Prefeitura pretende atrair públicos que ainda não utilizam a bicicleta como uma opção de transporte nos trajetos cotidianos.

Para o prefeito José Sarto, a política cicloviária "veio para ficar", "independentemente de quem esteja liderando esse processo". Ele afirmou ainda que a intenção é envolver mais mulheres e crianças no uso do modal. "Somos um case", comemora.

Pedala Mais Fortaleza

O "Pedala Mais Fortaleza" é apoiado pela Bloomberg Philanthropies e pela Global Designing Cities Initiative (GDCI). O apoio, financeiro e de consultoria, foi conquistado pelo Executivo municipal após Fortaleza ganhar o maior prêmio — 1 milhão de dólares — do Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (Bici).

Mas, à parte o investimento internacional, que terá a duração de três anos, a Prefeitura também deve aplicar cerca de R$ 20 milhões do tesouro municipal na nova política.

Ampliação e manutenção da malha cicloviária

Fortaleza tem 428,8 quilômetros de malha cicloviária. Com o reforço na política cicloviária, a proposta é, até o próximo ano, ampliar essa malha em 71 km para que a gestão de Sarto chegue ao fim com 500 km de ciclovias e ciclofaixas prontas.

Neste ano, estão previstas novas estruturas em nove bairros. Veja onde:

Rua da Saudade (Montese)

Av. I (José Walter)

Av. H (José Walter)

Av. Carneiro de Mendonça (Parangaba)

Av. Filomeno Gomes (Jacarecanga)

Av. Antônio Justa (Meireles)

Rua Curitiba (Henrique Jorge)

Av. Emília Gonçalves (Quintino Cunha)

Rua Rio Juruá (Vila Velha)

Av. Independência (Jardim Guanabara)

Além da expansão da malha, será executado um programa de manutenção contínua das estruturas e outro de proteção. A ideia é que, até o fim de 2024, cerca de 115 km de ciclofaixas da Cidade sejam protegidas com bastões. Isso porque um estudo interno feito por técnicos da Prefeitura apontou que a sensação de segurança dos ciclistas aumenta de 40% para 90% com a presença dos balizadores.

Expansão do Bicicletar

Mais 100 estações do Bicicletar serão instaladas até o próximo ano. Segundo a Prefeitura, a ideia é expandir o sistema de bicicletas compartilhadas para oferecer, também, bicicletas elétricas. Um novo edital para a implantação dos equipamentos será lançado em breve — ainda sem data específica.

Diminuição da sensação de calor

Além dos "xiringadores" de água potável, que já foram instalados em cinco locais (Beira-Mar, Bezerra de Menezes, José Bastos, Rogaciano Leite e Godofredo Maciel), o projeto prevê a plantação de 300 árvores adultas até o fim do próximo ano para ajudar a diminuir a sensação de calor. Os locais que irão receber as plantas ainda não foram anunciados.

Monitoramento de dados

O "Pedala Mais Fortaleza" também prevê a instalação de painéis de dados em pontos estratégicos da Capital, tanto para contagem em tempo real do número de ciclistas que circulam pelas vias como para, futuramente, medir a eficácia das ações adotadas para esse público e traçar novas estratégias para impulsionar o uso da bicicleta.