Fundação do Rim promove 6ª edição do Outlet Bem Bazar a partir desta quinta (21)

A Fundação do Rim promove, entre esta quinta-feira (21) e o próximo sábado (23), a sexta edição do Outlet Bem Bazar. O evento ocorre no Ideal Clube, no Meireles, e é destinado a arrecadar recursos para apoiar ações de prevenção da doença renal crônica e promover a reinserção social de pessoas com a enfermidade que estão em situação de vulnerabilidade.

Farão parte do bazar 17 expositores, que têm o compromisso de destinar parte do faturamento para a causa solidária.

Os visitantes terão acesso a diferentes itens, com destaque para bolsas, calçados, roupas, bijuterias, maquiagens importadas e nacionais, perfumes e vestes de praia.

Também serão expostos artigos natalinos, pinturas em porcelana, caramelos finos e artesanato de mesa posta.

Para a gerente de Investimento Social da Fundação do Rim e uma das organizadoras do evento, Maria Helena Cavalcante, a iniciativa é fundamental para garantir a manutenção do trabalho social.

“[O trabalho diário] É um trabalho intenso, mas que, mesmo com todo o nosso esforço, a gente ainda não consegue atingir nem 10% da necessidade [financeira da organização]. O bazar vem nos ajudar a dar continuidade a esses projetos”, disse.

Sobre a fundação

A Fundação do Rim é uma organização social sem fins lucrativos que busca divulgar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença renal crônica. A instituição reinsere socialmente pacientes em situação de vulnerabilidade que, em estágio avançado da enfermidade, precisam ser submetidos à terapia de substituição da função renal.

São atendidas cerca de 300 pessoas de maneira permanente. “Nosso trabalho de reinserção social, que visa, sobretudo, o estímulo à superação, envolve a capacitação através do ensino profissionalizante, em parceria com o Sesi, para gerar trabalho e renda, e do ensino fundamental, em parceria com a Unifor [Universidade de Fortaleza]”, diz o órgão.

Lá, também são desenvolvidos programas de segurança alimentar, distribuídas cestas básicas e suplementos alimentares a crianças e doadas cadeiras de rodas para pacientes com deficiência física.

Prevenção de doenças renais crônicas

Doenças renais crônicas podem ser prevenidas com estilos e condições de vida saudáveis. Segundo o Ministério da Saúde, tratar e controlar fatores de risco como diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares e tabagismo são as principais formas de prevenir as enfermidades.

As doenças dessa categoria respondem por cerca de 63% das mortes no mundo. No Brasil, corresponderam a 68,9% de todas as mortes no ano de 2016.

Veja fatores de risco

Os principais fatores de risco para as doenças renais crônicas são:

Pessoas com diabetes (tipo 1 ou tipo 2);

Pessoa hipertensa, definida como valores de pressão arterial acima de 140/90 mmHg em duas medidas com um intervalo de 1 a 2 semanas;

Idosos;

Pessoas com obesidade;

Histórico de doença do aparelho circulatório (doença coronariana, acidente vascular cerebral, doença vascular periférica, insuficiência cardíaca);

Histórico de doença renal crônica na família;

Tabagismo;

Uso de agentes nefrotóxicos, principalmente medicações que necessitam de ajustes em pacientes com alteração da função renal.

Serviço

6º Outlet Bem Bazar

Local: Ideal Clube, av. Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles

Período: de quinta-feira (21) a sábado (23)

Horário: 10h às 19h

Entrada solidária: R$ 5

Mais informações: (85) 3879-6122