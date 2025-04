Dia de Tiradentes: veja abre e fecha do feriado na próxima segunda (21), em Fortaleza

O feriado de Tiradentes, celebrado na próxima segunda-feira (21), é uma homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira e um dos principais nomes da história do Brasil na luta contra o domínio colonial. A data marca o sacrifício de um dos primeiros defensores da independência do país.

Em razão do feriado, o funcionamento alguns serviços e estabelecimentos em Fortaleza terão alteração. Pensando nisso, o Diário do Nordeste preparou um guia com o que abre e o que fecha na capital durante o Dia de Tiradentes.

Veja o que abre no Dia de Tiradentes, em Fortaleza

Supermercados

Os supermercados terão funcionamento normal, conforme informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Bares e Restaurantes

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) comunicou que os estabelecimentos estão autorizados a funcionar normalmente. Ficará a critério da empresa optar por funcionar na sexta-feira da Paixão.

Lojas de rua

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL - Fortaleza), algumas lojas abrirão suas portas, enquanto outras permanecerão fechadas, a critério de cada estabelecimento.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições financeiras não abrem presencialmente ao público no Dia de Tiradentes. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas nos feriados, com exceção do PIX, que funciona normalmente. Na terça-feira (22) o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou há ponto facultativo.

Enel

A Enel Distribuição Ceará preparou uma operação especial para a Semana Santa e o feriado de Tiradentes. Mais de 500 equipes estarão espalhadas pelo estado para atender problemas. Ao todo, 1.200 profissionais, incluindo técnicos, engenheiros e atendentes, trabalharão.

Já as lojas de atendimento, no período, estarão fechadas entre os dias 18 e 21 de abril, reabrindo normalmente na terça-feira (22).

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão nos dias. A medida visa garantir os serviços de manutenção, abastecimento, coleta e tratamento de esgoto durante o período. As lojas e núcleos de atendimento estarão fechados nessas datas, retomando suas atividades na terça-feira, dia 22.

Metrofor

O metrô e os VLts de Fortaleza terão funcionamento especial na Sexta-Feira da Paixão. Confira: as linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciam o funcionamento em horário normal, mas encerram as atividades mais cedo que o habitual. Também haverá alterações nos intervalos entre as viagens. Nos VLTs de Cariri e Sobral não haverá operação.

Shoppings

Iguatemi

Lojas e quiosques – 10h às 22h

Alimentação (praças e quiosques) – 10h às 22h

Restaurantes – 11h30 às 22h

Lazer - 10h às 22h

Cinema – 13h às 22h

Supermercados – 7h às 22h

Spine Sports - 06h às 22h

Cobasi - 09h às 21h

Lotérica - 10h às 18h

Academia Bodytech - 07h às 13h

Laboratório Emílio Ribas - 07h às 17h - coleta até 16h30

Serviços (Detran, Polícia Federal, Casa do Cidadão, Correios) - Fechados

RioMar Fortaleza

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Órgãos públicos: fechados

Praça de Alimentação, Mercadinho São Luiz e Farmácias: 10h às 22h

Academia Green Life: 7h às 17h

Exposição Gigantes do Mar: 10h às 22h

Aero Jump: 10h às 22h

Game Station: 12h às 22h

Go Bigger: 10h às 22h

Iceland: 14h às 22h

Clube das Estrelinhas: 12h às 21h

Cinépolis: verificar programação no site

RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: 10h às 22

Órgãos públicos: fechados

Praça de Alimentação, Mercadão São Luiz e Farmácias: 10h às 22h

Academia Smart Fit: 8h às 17h

Vila Trampolim: 11h às 22h

Parque Bambolim: 10h às 22h

Planet Park: 10h às 22h

Cinépolis: verificar programação no site

Shopping Benfica

Lojas e Quiosques: 10h às 22h (facultativo)

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema: Conforme programação disponível no site

Lojas Americanas: 10h às 22h

Mercadinho São Luiz: 07h às 22h

Farmácia Pague Menos: 10h às 22h

Lotérica, Caixa Econômica, Cagece, Casa do Cidadão, CCI, DETRAN: Fechados

Grand Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação e lazer: 10h às 22h

Cinema: Conforme a programação

Bancos: Fechados

Terrazo Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Supermercado Guará: 07h às 22h

Greenlife academias: 08h às 16h

North Shopping Maracanaú

Segunda-feira / feriado de Tiradentes (21)

Lojas e quiosques: 9h às 21h

Alimentação e lazer: 10h às 22h.

SkyFit: 8h às 18h.

Americanas: 10h às 22h.

Cinema: de acordo com a programação.

North Shopping Jóquei

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h.

Greenlife: 6h às 22h (arena) | 8h às 16h (academia).

Cinema: de acordo com a programação.

Quintal:

Carneiro do Ordones: 11h às 0h

FrutBiss: 12h às 0h

Calígula: 16h às 0h

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques: 10 às 22h

Alimentação e lazer: De 10h às 22h.

Smart Fit: 8h às 17h

Quintal: 11h às 23h

Lotéricas: Fechado

Parque da Zoe: 15h às 23h

Cinemas: de acordo com a programação.

Via Sul Shopping

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h.

Selfit: 8h às 18h.

Bilheteria Theatro: 12h às 18h.

Clínica Sim: 6h às 20h.

Caixa Econômica: Fechada.

Cinema: de acordo com a programação.

Centro Fashion Fortaleza

Fechado

Shopping Parangaba

Horário de Funcionamento do Shopping: Das 10h às 22h (normal).

Exceções:

Game Station: 12h às 22h.

Selfit Academia: 8h às 18h.

Clínicas São Bento e Seu Doutor: Atendimento conforme horário das clínicas.

