Drone busca cães e gatos vítimas do incêndio na sucata de Chico Alves

Integrantes de um grupo de proteção animal foram nesta terça-feira (30) à sucata de Chico Alves, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, em busca de cães e gatos vítimas do incêndio que deixou o estabelecimento em ruínas no último Natal.

Mais cedo, nas redes sociais, a Organização Não Governamental (ONG) Anjos da Proteção Animal (APA) publicou que auxiliou protetores locais e apoiou os trabalhos da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e da Secretaria da Proteção Animal do Estado (Sepa), que estavam com um drone para tentar localizar os animais sobreviventes entre os escombros.

Uma gata chegou a ser resgatada pelo grupo, mas faleceu logo depois. "Infelizmente, chegamos tarde demais", escreveram os administradores da página.

Bombeiros farão balanço dos óbitos

Segundo Stefani Rodrigues, ativista da causa animal e fundadora da APA, um balanço dos bichos que foram a óbito no incêndio ainda será feito. "Tivemos animais que foram queimados, animais com quase 100% do corpo queimado, animais que a gente ainda não conseguiu fazer a captura", citou a ativista.

Ela mencionou também que ainda é incerto o número de animais que estão desaparecidos, incluindo os que pertencem a moradores dos arredores e que fugiram por causa das chamas. "Sentimento de tristeza, bem fúnebre mesmo. Os protetores se emocionam quando falam dos bichinhos", disse.

Incêndio na sucata de Chico Alves

Um incêndio atingiu a sucata de Chico Alves no fim da noite da última quarta-feira (24), véspera de Natal, no Jacarecanga. Duas pessoas se feriram, mas sem gravidade.

A ocorrência mobilizou mais de 50 bombeiros para combater as chamas. Além disso, vários moradores do entorno tiveram de deixar suas casas.