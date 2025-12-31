Diário do Nordeste
Fogos de artifício barulhentos: qual a lei que proíbe e como denunciar

No Reveillon, há um aumento de casos de descumprimento da legislação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Pessoas acompanham queima de fogos à beira-mar durante a celebração de Réveillon, com fogos refletidos no oceano à noite.
Legenda: Os fogos de artifícios barulhentos são proibidos em eventos de Fortaleza desde 2021.
Foto: José Leomar.

Os tradicionais fogos de artifício no Réveillon 2026 precisam de uma adaptação em Fortaleza: eles não podem ser barulhentos. A legislação existe desde 2021, mas muitos ainda insistem em descumprir a regra, principalmente na virada de ano. 

A legislação em Fortaleza não é a única do País. Pelo menos quatro estados, o Distrito Federal e sete capitais brasileiras não permitem fogos de artifícios barulhentos. Em outras cidades, há um limite de decibéis para os estampidos. 

A legislação é importante devido aos riscos trazidos por esses artefatos para animais, idosos, crianças neurodivergentes e pacientes hospitalizados.

A poluição sonora causada pelos fogos pode causar irritabilidade, distúrbios do sono, doenças metabólicas, cardiovasculares e digestivas. Em pessoas com autismo, idosos e pacientes internados também podem sofrer crises, ansiedade severa e desregulação sensorial.

Os pets podem sofrer com medo, ansiedade e mesmo desorientação no momento da virada. Um dos motivos para isso é que eles podem ter a capacidade auditiva até quatro vezes maior do que a dos seres humanos. 

Por isso, o impacto sonoro pode levá-los a ter taquicardia, tremores ou latidos e miados excessivos. Existe ainda o risco de tentativas de fuga, acidentes e até auto mutilação. 

Proibição em Fortaleza

A lei nº 11.140/21 prevê o uso de fogos de artifícios e explosivos silenciosos em eventos públicos e particulares de Fortaleza. 

A legislação, portanto, proíbe o uso de – Morteiros, bombas, fogos de artifício com estouro ou estampidos e também foguetes com flecha de apito, além de qualquer outro artefato que cause barulho.

Ficam autorizados, no entanto, artefatos que tenha efeitos visuais, desde que não haja a emissão de barulho. 

A legislação reforça que a medida visa "proteger o bem-estar da comunidade e dos animais". 

Como denunciar? 

As denúncias de uso de fogos de artifício barulhentos pode ser feitas em um dos seguintes canais:

O não cumprimento da legislação acarreta multa de R$ 229,12 para pessoas físicas e R$ 1.145,64 para pessoas jurídicas.

No entanto, conforme detalha reportagem do Diário do Nordeste, ainda existem dificuldade em penalizar quem descumpre a lei. 

Uma das razões que explica a baixa conversão de denúncias em multas é a necessidade de flagrante da ação. 

Quando as queixas relacionadas aos estampidos são realizadas, elas acabam entrando no sistema da agência para serem analisadas. Nesse ínterim, o evento e os fogos já cessaram. 

Por isso, desde que a norma proibitiva entrou em vigor, em 2021, 682 denúncias foram realizadas, mas apenas seis multas foram aplicadas na cidade. 

