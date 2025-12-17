Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Por que lei que proíbe fogos de artifício barulhentos não é cumprida em Fortaleza?

Fiscalização esbarra na necessidade de flagrante.

Escrito por
Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
Ceará
Show de fogos de artifício no céu noturno sobre o mar, com a silhueta de uma multidão assistindo.
Legenda: Norma que proíbe artefatos barulhentos foi sancionada em julho de 2021, mas relatos de fogos barulhentos ainda persistem na Capital.
Foto: José Leomar/SVM.

Embora exista uma lei que proíbe a utilização de fogos de artifício barulhentos em Fortaleza, ainda é comum escutar rojões e bombas em comemorações de jogos de futebol, festas e diversas celebrações pela cidade. O que pode ser sinônimo de diversão e descontração para uns, representa agonia e tensão para outros.

É o caso da dona de casa Sandy Lena, 44, mãe de Raul Vitor, uma criança autista de 11 anos e sensível a ruídos altos. Quando é exposto a sons fortes como o dos artefatos, o garoto entra em crises. “Ele chora, se desorganiza, fica elétrico dentro de casa”, explica Sandy. 

A solução da família é encontrar alternativas para ajudar a criança. “Aqui em casa, a gente enrola ele no lençol, usa o abafador e abraça até ele se acalmar”, conta.

Com a aproximação das festas de fim de ano, a dona de casa revela estar apreensiva e preocupada, uma vez que neste período o uso dos artefatos é mais intensificado na Sapiranga, bairro onde moram. “Estamos pensando em fazer um quarto antirruído para o Raul Vitor porque o barulho é muito forte. Aqui não são só os fogos, são aquelas bombas rasga lata”, conclui.

Veja também

teaser image
País

Turista é atingida por fogos de artifício dentro de apartamento e sofre queimaduras de 3º grau em Navegantes

teaser image
País

Acidentes com fogos aumentam no fim do ano; saiba como prevenir

Seis multas em quatro anos

Desde que a norma proibitiva entrou em vigor, em 2021, 682 denúncias foram realizadas nos canais de denúncia da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). No entanto, somente seis multas foram aplicadas na cidade — e todas para pessoas jurídicas. 

A lei proibitiva veda o uso de morteiros, bombas, fogos de artifício com estouro ou estampidos, foguetes com flecha de apito ou qualquer artefato desse tipo que cause barulho em Fortaleza. Ela se aplica a eventos privados em residências, hotéis, clubes ou outros.

O não cumprimento da legislação acarreta multa de R$ 229,12 para pessoas físicas e R$ 1.145,64 para pessoas jurídicas. Para denunciar, pode-se usar os seguintes canais:

Uma das razões que explica a baixa conversão de denúncias em multas é a necessidade de flagrante da ação. Quando as queixas relacionadas aos estampidos são realizadas, elas acabam entrando no sistema da agência para serem analisadas.

Nesse ínterim, o evento e os fogos já cessaram. É o que detalha a gerente de normatização e padronização da Agefis, Regiane Paiva, em entrevista ao Diário do Nordeste.

“A legislação traz que, para poder aplicar o auto de infração, tem que ocorrer o flagrante pelo fiscal. Então, nós não podemos autuar baseado em vídeos, a fiscalização tem que estar no local para constatar a infração e realizar a lavratura do documento”, afirma.

Somente a denúncia e o envio de imagens não é suficiente, segundo Paiva, porque não possibilita comprovar a autoria e a realização do crime. “Nós temos que identificar realmente quem é que está provocando a queima dos fogos naquele espaço”, afirma.

Acessibilidade, mas sem efetivação

Para o advogado e presidente da Comissão de Direito Municipal da OAB-CE, Junior Bonfim, a lei representa um avanço civilizatório em Fortaleza, tornando a cidade mais inclusiva e empática. No entanto, fatores culturais e econômicos ainda são impedimentos para um cumprimento efetivo da norma. 

Por exemplo, os valores dos fogos ruidosos são menores que os morteiros e bombas, levando as pessoas a preferirem os mais barulhentos. Também segundo Bonfim, o barulho e som alto estão costumeiramente ligados a celebrações festivas, sugerindo a ideia de que isso representa uma manifestação de alegria e euforia. 

“Quando estamos em uma festa de aniversário, gritamos, cantamos e batemos palma em comemoração […] No Nordeste, em época de São João, fomos criados soltando bombinhas. Então, naturalmente as pessoas nunca conceberam isso como algo prejudicial”, diz. 

Dessa forma, o advogado reforça a necessidade de educar os fortalezenses acerca da legislação. “A lei precisa estar assimilada e impregnada no coração das pessoas, tem que entender que aquilo é obrigatório”, explica. 

O primeiro passo é exatamente sensibilizar as pessoas. Não é só o Poder Público chegar para punir, mas também educar. É possível, por exemplo, criar um programa de comércio consciente para os comerciantes serem orientados e recebam uma certificação, uma compensação por aquele bom trabalho.
Junior Bonfim
advogado e presidente da Comissão de Direito Municipal da OAB-CE

Conforme a Agefis, a atuação mais importante do órgão é voltada para a parte educativa da população, diante da complexidade do flagrante. Por isso, as ações buscam conscientização sobre o transtorno e o risco à segurança que a queima de fogos barulhentos representa.

Segundo Regiane Paiva, gerente da agência fiscalizadora, como os fogos de artifícios barulhentos também configuram perturbação ao sossego público — uma contravenção penal que prevê pena de prisão simples ou multa — a maioria da população acaba recorrendo à Polícia, devido a sua maior abrangência em todo o município de Fortaleza.

“A depender do contexto, a atuação da Polícia pode ser mais efetiva. Se uma pessoa quer denunciar o que está acontecendo naquele momento, ela liga para a polícia. Mas se for uma coisa recorrente, de repente num clube onde toda festa que faz lança fogos, pode haver uma programação para tentar realizar o flagrante”, diz. 

Uso proibido, venda liberada

Outro ponto é a questão da venda desses tipos de fogos barulhentos. No âmbito da legislação, a proibição se dá apenas em relação ao uso dos fogos e não ao comércio.

No caso, a fiscalização da Agefis sobre os pontos de comercialização se restringe à verificação do alvará de funcionamento e da vistoria do Corpo de Bombeiros, como explica a gerente do órgão. 

Para Bonfim, é preciso contemplar essa questão para que se fortaleça o cumprimento da lei, além de esforços intersetoriais como a junção da Guarda Municipal de Fortaleza, Secretaria do Meio Ambiente e outros.

“Um tema dessa natureza não pode ser uma tarefa só de um órgão específico, que é a Agefis. Acredito ser preciso unir forças em uma ação interinstitucional”, explica. 

A última atualização do assunto aconteceu em fevereiro, quando a Câmara Municipal de Fortaleza fez a apreciação de um novo projeto de lei n.º 18 de 2025 que prevê o aumento do valor das multas para quem utilizar fogos de artifício barulhentos, sem tratar da venda ou comercialização. A autoria é do vereador Erich Douglas (PSD). 

Conforme a proposta, a penalidade para pessoa física subiria para R$ 300 e R$ 1.500 para pessoas jurídicas. Até o momento, o projeto está em tramitação na Casa Legislativa.

Estresse a grupos vulneráveis

No projeto que originou a lei de 2021, de autoria da deputada Larissa Gaspar (PT), os fogos barulhentos são descritos como causadores de estresse a animais, recém-nascidos, idosos, autistas e pessoas com sensibilidade auditiva. 

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a veterinária comportamental Virna Lívia explica que os animais domésticos e silvestres possuem uma audição mais sensível que os seres humanos. Por exemplo, cachorros escutam até cinco vezes mais que o ouvido humano, logo “sons muito altos podem deixá-los atordoados e com medo”.

Cão de pelagem caramelo deitado sob um móvel de madeira com expressão cautelosa.
Legenda: Os cães possuem a audição mais aguçada que os seres humanos. Por isso, sons fortes que não são oriundos da natureza possuem um peso maior na percepção dos animais.
Foto: Patrick H/Shutterstock.

Além disso, o estresse causado pelos fogos pode desencadear em problemas de saúde mais graves, como infartos e convulsões, fora o risco de fugas e atropelamentos devido ao pânico sofrido.

“Alguns animais podem ter dificuldade de se alimentar, beber água e dormir bem após sofrerem um pico alto de estresse. Eles podem também apresentar agressividade devido ao medo, ficar acuados, escondidos e demorar de 48 a 72 horas para voltarem ao seu estado normal”, explica Virna. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Show de fogos de artifício no céu noturno sobre o mar, com a silhueta de uma multidão assistindo.
Ceará

Por que lei que proíbe fogos de artifício barulhentos não é cumprida em Fortaleza?

Fiscalização esbarra na necessidade de flagrante.

Clarice Nascimento
Há 10 minutos
A imagem noturna capta uma Missa de Natal ao ar livre na Praça da Imprensa, mostrando uma multidão reunida em frente a um palco iluminado. O evento destaca-se pela sua atmosfera festiva e religiosa, com o palco exibindo um telão com o tema
Ceará

Sistema Verdes Mares realiza Missa de Ação de Graças e entrega de presentes de Natal

Celebração acontece nesta quarta (17), na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz.

Redação
Há 10 minutos
Imagem mostra Diogo Augusto, primeiro médico quilombola formado pela UFC, no corredor da universidade, vestindo jaleco e sorrindo.
Ceará

Jovem de 24 anos é primeiro quilombola cearense médico pela UFC; ‘sou fruto de políticas’

Diogo Augusto se formou no curso de Medicina neste semestre.

Theyse Viana
Há 2 horas
Pirarucu de 40kg é capturado em açude no Interior do Ceará e relembra lenda de bote em vaca
Ceará

Pirarucu de 40kg é capturado em açude no Interior do Ceará e relembra lenda de bote em vaca

Dono de lendas e histórias de boca, a existência do "lendário pirarucu" foi comprovada

Gabriel Bezerra*
16 de Dezembro de 2025
Imagem tirada durante operação que fiscalizava bebidas alcoólicas.
Ceará

Operação Dose Limpa apreende bebidas adulteradas no Ceará

Segunda fase da Operação apreendeu 21,2 mil litros de bebidas alcoólicas irregulares.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Fachada da Escola Senador Carlos Jereissati.
Ceará

Adolescente autista é agredido dentro de escola pública em Maracanaú

Um aluno foi suspenso após vídeo circular em redes sociais.

João Lima Neto
16 de Dezembro de 2025
Santo Antônio de Caridade recebe cabeça após mais de três décadas
Ceará

Santo Antônio de Caridade recebe cabeça após mais de três décadas

Desde 1986, obra da imagem do santo casamenteiro espera finalização.

Milenna Murta*
16 de Dezembro de 2025
Paciente gesticula enquanto fala durante sessão com psicóloga, que o observa e faz anotações em um papel.
Ceará

Veja onde encontrar atendimento de saúde mental na rede pública de Fortaleza

A busca por serviços especializados deve começar na Atenção Primária à Saúde, onde o paciente será encaminhado para um CAPS.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Ponto da Moda apresenta tendências para looks de fim de ano.
Ceará

Ponto da Moda apresenta tendências para looks de fim de ano

A rede reúne moda feminina, masculina e infantil com entrega rápida e parcelamento facilitado para as festas de fim de ano

Agência de Conteúdo DN
16 de Dezembro de 2025
Entrada do Rede CUCA José Walter com jovem caminhando em direção ao portão.
Ceará

Cuca José Walter oferece acesso à cultura, esporte e formação em Fortaleza

O equipamento organiza a rotina de jovens e amplia oportunidades

Agência de Conteúdo DN
16 de Dezembro de 2025
Vencedores do prêmio da UFC.
Ceará

Sistema Verdes Mares é o grande vencedor do Prêmio UFC de Jornalismo

Diário do Nordeste, Verdinha FM 92.5, TV Verdes Mares e g1 Ceará foram premiados.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Porteiro de escola no Ceará ganha moto de pais de alunos; veja o vídeo da homenagem
Ceará

Porteiro de escola no Ceará ganha moto de pais de alunos; veja o vídeo da homenagem

Antônio Pereira da Silva, mais conhecido como Toin, trabalha há 27 anos na escola e é um dos funcionários mais querido da escola

Paulo Roberto Maciel*
15 de Dezembro de 2025
Profissional da saúde segura dois tubos de sangue com uma mão com luva. Ao lado, um bolso tem bordada a frase vacina dengue butantan.
Ceará

Nova vacina da dengue terá aplicação em massa ‘acelerada’ em cidade do CE; veja qual

Apenas duas cidades brasileiras terão a vacinação do público geral “acelerada” para barrar a arbovirose.

Theyse Viana
15 de Dezembro de 2025
Fachada do Prédio Juraci Vieira de Magalhães do IJF2, em Fortaleza, Ceará, com arquitetura moderna, logos institucionais e uma ambulância estacionada na frente.
Ceará

Elmano garante subsídio de R$ 70 milhões ao IJF e tratamento do câncer no interior

Aporte do Estado se soma a investimentos municipais e federais.

Nicolas Paulino
15 de Dezembro de 2025
Hospital Geral Dr Cesar Cals de portas fechadas após incêndio.
Ceará

Um mês após incêndio, Elmano garante retorno das atividades do Hospital César Cals após reforma

Unidade hospitalar está fechada por tempo indeterminada desde novembro.

Clarice Nascimento
15 de Dezembro de 2025
Ceará

Governo paga R$ 56 mil, e fósseis de 100 milhões de anos do CE retornam da Alemanha neste mês

Peixes, lagarto e tronco de árvore ajudam a contar parte da história e serão estudados no Cariri.

Nicolas Paulino
15 de Dezembro de 2025
Cratera se abre em avenida de Fortaleza neste domingo (14); Cagece faz reparos
Ceará

Cratera se abre em avenida de Fortaleza neste domingo (14); Cagece faz reparos

Trecho da Avenida Leste-Oeste está interditado após erosão.

Redação
14 de Dezembro de 2025
As fotos mostram uma mulher de cor parda, que utiliza óculos. Na primeira imagem, ela está sentada em uma avião. Na segunda, está posando em pé, com um jardim atrás.
Ceará

Família de cearense que mora em Portugal está sem contato com ela há mais de uma semana

A mulher saiu da acomodação onde mora para ver uma amiga.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Obras paradas na usina de dessalinização da água do mar na Praia do Futuro.
Ceará

Governo Federal cede terreno na Praia do Futuro para usina de dessalinização da Cagece

A área tem quase 90 mil metros quadrados e valor estimado em R$ 31 milhões.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Trânsito intenso na BR-222 ao anoitecer.
Ceará

Atropelamentos em rodovias do CE ocorrem mais no fim da tarde ou à noite, diz pesquisa

Ao todo, entre 2018 e 2024 ocorreram mais de 10,2 mil sinistros, com vítimas feridas em 72% deles.

Gabriela Custódio
14 de Dezembro de 2025