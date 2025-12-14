Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Atropelamentos em rodovias do CE ocorrem mais no fim da tarde ou à noite, diz pesquisa

Ao todo, entre 2018 e 2024 ocorreram mais de 10,2 mil sinistros, com vítimas feridas em 72% deles.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Ceará
Trânsito intenso na BR-222 ao anoitecer.
Legenda: Aproximadamente 84% dos atropelamentos em registrados em rodovias federais no Ceará entre 2018 e 2024 ocorreram na BR-116 e na BR-222 (foto).
Foto: Kid Jr

Entre 2018 e 2024, as rodovias federais que cortam o Ceará registraram 700 atropelamentos de pedestres. Após uma queda entre 2020 e 2022, na comparação com os anos anteriores à pandemia de Covid-19, os números voltaram a subir nos últimos dois anos. Em todo o período analisado, 63% dos casos ocorreram ao anoitecer ou durante a noite.

A tendência se repete em Fortaleza, que contabilizou 262 atropelamentos no mesmo intervalo, e no Brasil como um todo. Depois de registrar o menor número da série em 2021, a capital cearense viu os casos voltarem a subir e chegarem a 45 em 2024 — o maior patamar desde antes da pandemia. A maior parte dos sinistros que ocorreram na Cidade também foram nos períodos de menor luminosidade.

Esses dados fazem parte de um estudo divulgado na última quarta-feira (10) pela Fundação Dom Cabral (FDC) e realizado a partir de registros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O levantamento reúne análises diversas, com informações sobre os sinistros registrados nas rodovias, tipo de veículo, tipo de traçado viário, dia da semana, período do dia, condições climáticas, entre outras.

Aproximadamente de 84% dos atropelamentos registrados ao longo dos sete anos analisados ocorreram em duas rodovias: a BR-116 — que cruza o Ceará ligando Fortaleza a Penaforte, no Cariri, e teve 335 casos (47,9%) — e a BR-222 — que corta o Estado de leste para oeste e teve 254 atropelamentos (36,3%).

Esses 700 atropelamentos de pedestres representaram 6,8% dos mais de 10,2 mil sinistros registrados em rodovias federais no Ceará em todo o período analisado, incluindo colisões, tombamento e queda do ocupante do veículo, entre outros. Porém, são eles que têm a maior proporção de ocorrências após o anoitecer. Em segundo lugar, aparecem as colisões frontais, com 51,2% das notificações nesse período do dia.

Rodovias inseguras para pedestres e ciclistas

Dante Rosado, coordenador da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global no Brasil, aponta a iluminação e a visibilidade nesses períodos do dia como fatores que levam a essas ocorrências. Mas o maior agravante, de acordo com ele, é a ausência de infraestrutura para as pessoas que caminham nesses locais. “As rodovias costumam ser projetadas sem considerar adequadamente pedestres e ciclistas”, afirma.

O professor Paulo Resende, diretor do núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral, também cita a falta de infraestrutura apropriada para esse público. Em estudos anteriores da instituição, ele explica que se constatou a tendência de “uma altíssima taxa de severidade” nas ocorrências — incluindo atropelamento de pedestres — em áreas próximas às cidades.

“Várias dessas rodovias não têm passarelas suficientes para evitar o cruzamento de pedestres, principalmente à noite”, pontua. “Existe um trânsito muito grande de pessoas passando nas rodovias o tempo inteiro, e o nosso estudo mostra que, nas áreas mais próximas das cidades, esse índice de atropelamento aumenta, com grande taxa de severidade”, afirma.

Homem observa trânsito da BR-116 antes de atravessar a via.
Legenda: Segundo especialista, é preciso implementar calçadas e outras estruturas que os separem do tráfego de veículos em trechos com pessoas caminhando e pedalando.
Foto: Kid Jr

Nesse contexto, Dante Rosado aponta que apenas melhorar a iluminação nessas áreas não garante a segurança de pedestres e ciclistas. De acordo com ele, é essencial implementar calçadas e outras estruturas que os separem do tráfego de veículos em trechos com pessoas caminhando e pedalando. 

Além disso, Rosado aponta que é fundamental controlar a velocidade, uma vez que esse é o principal fator de risco para a ocorrência de sinistros graves. “Isso pode ser alcançado por meio da redução dos limites de velocidade, instalação de lombadas e uso de fiscalização eletrônica. Todas essas medidas devem ser priorizadas nos trechos mais críticos, identificados a partir dos dados de sinistros”, defende.

Veja também

teaser image
Ceará

Quase 500 árvores em avenida de Fortaleza são derrubadas para obras do VLT; veja imagens

teaser image
Ceará

Após 9 anos em queda, mortes no trânsito de Fortaleza voltaram a subir em 2024, mostra relatório

Desafios para a redução dos índices

Os painéis com os dados do estudo realizado pela Fundação Dom Cabral mostram que, considerando todo o Brasil, o número de sinistros de trânsito nas rodovias federais, em 2024, foi maior do que em todos os anos anteriores, desde 2018. A quantidade de mortes (mais de 4,9 mil) e feridos graves (quase 16 mil) também foi a mais alta em toda a série histórica analisada.

No Ceará, o número de feridos graves reduziu entre 2019 e 2022, quando atingiu 390, mas voltou a crescer em 2023 e chegou a 489 em 2024. Já o número de mortes em rodovias federais no Estado foi de 179 em 2024, mesmo patamar de 2021 e de 2018. O ano que registrou o menor volume de mortes nesse tipo de estrada foi 2023, com 131 óbitos.

Para o professor Paulo Resende, há três aspectos que explicam os desafios atuais para reduzir os sinistros nas rodovias federais. Ele exemplifica que, atualmente, já não são construídas curvas tão fechadas, mas que o País “envelheceu” com esse tipo de infraestrutura, principalmente em terrenos montanhosos. “[Também não se faz mais] cruzamento sem um tratamento. Um carro ou uma moto que entra direto na pista”, acrescenta.

Outro exemplo citado pelo professor é o tipo de pista presente nas estradas brasileiras. Em todo o País, metade dos sinistros ocorrem em pistas simples, mas, considerando os casos mais severos, quase 70% dos sinistros com mortes ocorrem nesse tipo de infraestrutura.

Foto ampla da pista da BR-116 com três pessoas atravessando a via.
Legenda: Os 700 atropelamentos de pedestres representaram 6,8% dos mais de 10,2 mil sinistros registrados em rodovias federais no Ceará entre 2018 e 2024.
Foto: Natinho Rodrigues

No Ceará, elas são palco de 53% dos sinistros em rodovias federais e de 73,5% das ocorrências com óbito. “A pista simples é um grande perigo, e a predominância, nas rodovias federais, é de pistas simples”, afirma.

Junto a isso, ele elenca questões comportamentais dos condutores, como dirigir em alta velocidade, e a presença de um “mix de veículos” trafegando juntos nas BRs. “[Existe] uma mistura perigosa, nas BRs. Veículos com altíssima capacidade, veículos longos, como caminhão trator, e moto. Isso acontece muito nas imediações das cidades”, finalizou.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Trânsito intenso na BR-222 ao anoitecer.
Ceará

Atropelamentos em rodovias do CE ocorrem mais no fim da tarde ou à noite, diz pesquisa

Ao todo, entre 2018 e 2024 ocorreram mais de 10,2 mil sinistros, com vítimas feridas em 72% deles.

Gabriela Custódio
Há 1 hora
Idoso deitado em uma cama é cumprimentado por uma mulher vestida de janelo. Do outro lado estão dois homens de paletó.
Ceará

Idosos que 'moravam' em hospitais por não terem para onde ir serão transferidos para abrigos no CE

Reportagem do Diário do Nordeste mostrou que cerca de 50 idosos "moravam" em hospitais em Fortaleza.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Ceará

Matrículas das escolas da rede estadual em Fortaleza iniciam nesta segunda (15) com novo aplicativo

As escolas também vão oferecer aparelhos e suporte às pessoas que necessitem para realizar procedimento.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Acidente de trânsito à noite com equipe de resgate e ambulância no local, envolvendo veículos na estrada, com várias pessoas ao redor.
Ceará

Quatro pessoas da mesma família morrem em colisão no Interior do Ceará

A ocorrência foi registrada na noite dessa sexta-feira (12), na CE-138, em Morada Nova.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem mostra praça principal da cidade de Guaramiranga, no Ceará, área aberta com árvores e mobiliário urbano.
Ceará

Ambulantes de Guaramiranga dizem estar há 3 meses esperando alvará da Prefeitura

Trabalhadores afirmam que pediram autorização para trabalhar em setembro, mas não tiveram resposta.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
13 de Dezembro de 2025
Imagem de Camilo Santana e Elmano de Freitas inauguram escola de tempo integral no Eusébio.
Ceará

Camilo Santana e Elmano de Freitas inauguram escola de tempo integral no Eusébio

Evento foi realizado na tarde desta sexta-feira (12).

Redação
12 de Dezembro de 2025
Vista do campus da UFC em Quixadá, com jardins, passarelas e os monólitos de pedra ao fundo em dia ensolarado.
Ceará

UFC vai ofertar cursos de Inteligência Artificial e Teatro no Sisu 2026

Instituição federal irá ofertar mais de 6 mil vagas no processo seletivo.

Clarice Nascimento
12 de Dezembro de 2025
Detran-CE reforça atenção no trânsito durante período de férias.
Ceará

Detran-CE reforça atenção no trânsito durante período de férias

Aumento de viagens eleva situações de risco e demanda direção mais consciente

Agência de Conteúdo DN
12 de Dezembro de 2025
Imagem comparativa de uma calçada e uma pista de trânsito em construção na cidade, destacando melhorias na infraestrutura urbana para maior segurança e mobilidade urbana.
Ceará

Quase 500 árvores em avenida de Fortaleza são derrubadas para obras do VLT; veja imagens

Projeto prevê a construção de duas novas estações que ligarão o Aeroporto de Fortaleza e o Castelão em até seis minutos.

Paulo Roberto Maciel*
12 de Dezembro de 2025
foto da fachada do Aeroporto Internacional de Fortaleza.
Ceará

Quase 200 voos são afetados, em Fortaleza, por passagem de ciclone em SP

Companhias aéreas cancelam e atrasam voos devido a fenômeno meteorológico.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Montagem com duas fotos mostrando antes e depois da mesma área à beira-mar: à esquerda, uma estrutura de palha em formato triangular com deck voltado para o mar; à direita, o local após ser desfeito, exibindo faixa de areia, mar ao fundo e barreira improvisada com sacos e estacas na encosta.
Ceará

Erosão avança na Praia da Peroba, destrói pousadas e deixa família sem renda há meses

Negócios fecharam após perda de acesso, destruição de estruturas e paralisação da obra de espigão.

Maria Clarice Sousa* e Nícolas Paulino
12 de Dezembro de 2025
Montagem com duas cenas distintas: à esquerda, uma pessoa sentada em uma cadeira de escritório, vestindo camisa polo branca com detalhes discretos e relógio inteligente no pulso, em um ambiente corporativo com parede clara e quadro ao fundo. À direita, uma caminhonete preta aparece no ar durante um salto radical sobre dunas de areia, com céu nublado ao fundo.
Ceará

Motorista que voou com carro sobre duna no Ceará doa duas TVs para encerrar processo

Empresário foi multado e chegou a ter a carteira de motorista suspensa.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Foto do Aeroporto de Fortaleza.
Ceará

Fortaleza tem voos cancelados e atrasados após passagem de ciclone por São Paulo

Veja o que fazer em caso de cancelamento.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac).
Ceará

Mutirão em Fortaleza realiza mais de 1,3 mil atendimentos para reduzir filas do SUS

O foco são pacientes que já estão na fila de regulação aguardando atendimento.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Entregador com capacete e mochila térmica verde nas costas, usando o telefone enquanto está parado na motocicleta.
Ceará

‘Paradinha’: Fortaleza deve receber pelo menos 7 pontos de descanso para motociclistas de app

Espaços terão banheiros, calibradores e outros serviços municipais.

Nicolas Paulino
11 de Dezembro de 2025
Motociclista circulando por Fortaleza vestindo calça jeans, camisa longa preta e com mochila de entrega vermelha nas costas.
Ceará

Motociclistas por app terão desconto no IPVA em Fortaleza; confira regras

Programa de incentivo, assinado nesta quinta (11), deve valer a partir de 2026.

Nicolas Paulino e Mylena Gadelha
11 de Dezembro de 2025
Mãos seguram um celular exibindo a tela inicial do aplicativo Matrícula Online do Governo do Ceará, com a imagem de dois estudantes sorrindo.
Ceará

Matrículas em escolas estaduais de Fortaleza podem ser feitas por App; veja passo a passo

No momento, as inscrições estão abertas para as Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs), até17 de dezembro.

Clarice Nascimento
11 de Dezembro de 2025
Vista do Farol do Mucuripe com as casas da comunidade ao redor.
Ceará

Mais da metade dos moradores de favelas do Ceará vive em locais sem arborização

Soluções baseadas na natureza têm sido apontadas como alternativas para territórios com pouco espaço.

Gabriela Custódio
11 de Dezembro de 2025
Aos 90 anos 'vovó Joaninha' viraliza com o neto mostrando a vida simples no interior
Ceará

Aos 90 anos 'vovó Joaninha' viraliza com o neto mostrando a vida simples no interior

A dupla é de Juazeiro do Norte (CE) e já conta com quase meio milhão de seguidores nas redes sociais

Gabriel Bezerra*
11 de Dezembro de 2025
O Dr. Alex Freitas, médico infectologista, aparece sentado em sua mesa, usando uma camisa vermelha, em frente a um monitor de computador. Uma placa na parede identifica o local como Consulta Especializada - Dr. Alex Freitas, na Policlínica Regional de Caucaia.
Ceará

42 anos após 1º caso de aids no CE, uso de camisinha e educação sexual ainda desafiam prevenção

Estado notifica casos da doença há mais de 40 anos, mas transmissão se mantém estável.

Nicolas Paulino
11 de Dezembro de 2025