Anvisa proíbe comercialização e uso de fórmulas infantis da Nestlé; veja lotes afetados

Os lotes informados pela agência têm risco de contaminação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Montagem de fotos com duas das fórmulas infantis da Nestlé.
Legenda: Crianças que apresentarem sintomas da contaminação devem ser levadas imediatamente para atendimento hospitalar.
Foto: Divulgação.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição e o uso de fórmulas infantis da Nestlé. Os lotes banidos — e que devem ser recolhidos — são referentes às marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino.

Em resolução publicada nesta quarta-feira (7), a agência detalha que a motivação é o risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. "O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções", explicou, em nota.

O recolhimento dos produtos, portanto, tem caráter preventivo. A devolução voluntária teve início após a detecção da toxina em produtos provenientes de uma fábrica localizada na Holanda, onde foi identificado que a toxina estava presente em um ingrediente oriundo de um fornecedor global de óleos terceirizados.

Veja os produtos e os lotes proibidos no Brasil

Nestogeno (0-6 meses, 800g)

Lotes: 5341046041, 5342046041, 5343046041 e 5344046041, com validade para 01/03/2027.

Nan Supreme Pro (0-6 meses, 400g)

Lotes: 5321046041 e 5321046043, com validade para 01/08/2027.

Nan Supreme Pro (0-6 meses, 800g)

Lotes: 5319046041, 5320046041 e 5321046041, com validade para 01/08/2027.

Nan Supreme Pro (6-12 meses, 800g)

Lotes: 5324046041, 5325046041 e 5326046041, com validade para 01/08/2027.

Nanlac Supreme Pro (1-3 anos, 800g)

Lotes: 5301046041 e 5302046041 (validade em 01/10/2026) e 5338046041, 5339046041 e 5340046041 (validade em 01/12/2026)

Nanlac Comfor (1-3 anos, 800g)

Lotes: 5327046041, 5327046043 e 5328046041 (validade em 01/11/2026) e 5336046041, 5337046041 e 5338046041 (validade em 01/12/2026)

Nanlac Comfor (1-3 anos, 1,6kg)

Lotes: 53360460V4, 53370460V1, 53380460V1, 53390460V1, 53390460V2 e 53430460V2, com validade em 01/11/2026.

Nan Science Pro Sensitive (800g)

Lote: 5323046041, com validade em 01/08/2027.

Alfamino (400g)

Lotes: 51060017Y1 (validade em 16/04/2027), 51540017Y1 (validade em 03/06/2027) e 52720017Y2 (validade em 29/09/2027).

Orientações a pais

A Anvisa orienta pais e responsáveis verifiquem o número de lote impresso no rótulo das embalagens. Se o produto pertencer a um dos lotes banidos, não deve ser utilizado para consumo.

Os demais lotes não foram afetados pelo problema e podem ser consumidos normalmente.

Informações sobre trocas e devoluções podem ser obtidas diretamente com a Nestlé Brasil Ltda., por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Sintomas

Caso alguma criança tenha consumido o produto e apresentado sintomas compatíveis com o da contaminação por cereulide, deve ser levada imediatamente para atendimento médico. No hospital, os pais ou responsáveis devem informar o alimento que foi consumido, se possível com uma amostra da embalagem.

