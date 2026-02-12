Anvisa suspende novamente fórmula infantil Alfamino, da Nestlé; entenda

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu novamente a venda de lotes da fórmula infantil Alfamino 400g, fabricada pela Nestlé Brasil Ltda. O motivo da determinação foi o nível elevado dos componentes selênio e iodo, identificados acima dos limites previstos na legislação sanitária.

O documento ordena a suspensão da comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de 10 lotes afetados (Veja detalhes abaixo). A decisão foi publicada na edição desta semana do Diário Oficial da União, por meio da Resolução-RE nº 521.

Conforme a Anvisa, os valores encontrados ultrapassam os limites permitidos para fórmulas infantis. Os produtos têm como público alvo bebês que se alimentam de leite materno ou fórmula e crianças na primeira infância com necessidades dietoterápicas específicas, principalmente com restrição de lactose e à base de aminoácidos livres.

O Diário do Nordeste solicitou esclarecimentos acerca do recall para a Nestlé e aguarda retorno.

Veja os lotes afetados

50310017Y2

51060017Y1

50720017Y1

50710017Y4

50290017Y1

50280017Y2

43510017Y1

43480017Y2

43110017Y2

41730017Y2

Recomendações da Anvisa

A Anvisa recomenda que os consumidores verifiquem o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. Se o produto pertencer a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo. Os demais lotes desses produtos não foram afetados.

Para receber orientações sobre como proceder em relação a eventuais trocas e devoluções do produto, entre em contato direto com a Nestlé Brasil Ltda., por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), indicado na embalagem.

Se a criança apresentar algum sintoma após o consumo de produto dos lotes indicados, leve-a para atendimento médico. Ao procurar atendimento, é importante informar o alimento que foi consumido, se possível com uma amostra da embalagem, caso tenha disponível.

Anvisa já proibiu mesma fórmula anteriormente

Em janeiro deste ano, uma medida da Anvisa determinou a proibição da comercialização, da distribuição e do uso de alguns lotes de Alfamino e de outras fórmulas infantis da Nestlé como Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive.

À época, a motivação foi o risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções.