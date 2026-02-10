Diário do Nordeste
Prevenção ao HIV no Carnaval: tudo que você precisa saber

Infectologistas indicam as principais medidas preventivas durante a folia.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
(Atualizado às 19:22)
Ser Saúde
Imagem ilustrativa para matéria sobre prevenção ao HIV no Carnaval: o que você precisa saber.
Legenda: Foliões precisam estar atentos para evitar situações de risco.
Foto: Shutterstock/Yuganov Konstantin.

Ainda que o Carnaval seja um período de diversão e liberdade, os especialistas alertam que os foliões também devem estar atentos à prevenção ao HIV. Para quem busca estar atento aos principais cuidados, e quer curtir a festa com segurança, o Diário do Nordeste organizou as principais medidas preventivas recomendadas pelo médico infectologista Luan Victor*, como o uso de preservativos e a realização de testes.

Além disso, o infectologista Jucival Fernandes** também reforça as dicas de Luan, detalhando a importância do acompanhamento com um profissional de saúde no caso dos foliões que fazem uso da PrEP (Profilaxia Pré-Exposição).

A prevenção ao HIV/Aids no Brasil

Nas últimas décadas, houve um aumento de políticas públicas e de campanhas de conscientização visando a redução dos casos de HIV e Aids no Brasil. Diante do cenário internacional, o País se tornou referência por realizar a oferta gratuita de testes, preservativos e medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Houve também um movimento para desmistificar certos preconceitos sobre o vírus e a doença. Nesse sentido, Luan chegou a citar que atualmente não utilizam mais a ideia do grupo de risco. Os especialistas optaram pelo conceito de "situações de risco", como o Carnaval, quando há muitas festas e trocas entre desconhecidos. 

Quais são as medidas preventivas para o HIV?

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Luan Victor destacou as principais medidas preventivas para o HIV, como:

  • Uso da camisinha: fazer utilização da camisinha masculina e feminina, que é item descartável e não reutilizável;
  • Uso de lubrificante: diminuiu o risco de rompimento da camisinha, principalmente no sexo anal;
  • PrEP (Profilaxia Pré-Exposição): uma estratégia de prevenção ao HIV antes da exposição ao vírus;
  • PEP (Profilaxia Pós-Exposição): caso o folião passe por uma situação de risco, pode buscar medicamento de emergência gratuito do SUS para prevenir HIV;
  • Evitar compartilhar objetos perfurantes: isso inclui seringas, agulhas e outros objetos que possam conter sangue de outra pessoa;
  • Realizar testagens regulares: pessoas sexualmente ativas devem realizar exames pelo menos uma vez ao ano.

Além disso, o infectologista citou a moderação do consumo de álcool e outras drogas. "Porque esse consumo diminui a percepção do risco e acaba levando os foliões a decisões menos seguras", afirmou. 

Antirretrovirais (ARV) ou PrEP

O médico Jucival Fernandes explica que a PrEP é uma estratégia que utiliza antirretrovirais (ARV) antes mesmo da exposição ao vírus. Isso reduz o risco de infecção pelo HIV. Seu uso é indicado para pessoas que não vivem com o HIV, mas que tem maior risco de exposição. 

O acesso a esse medicamento é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), mas também é possível realizar a consulta em uma unidade particular e apenas pegar o medicamento no SUS.

A PrEP é voltada para qualquer pessoa que queira se proteger do vírus HIV, independente de gênero e estado civil.

"A proteção precisa estar estabelecida antes do contato de risco. Para quem opta pelo método oral ou injetável, o acompanhamento com um profissional de saúde é indispensável para garantir que o nível de medicamento no organismo seja suficiente para barrar a infecção", acrescentou Jucival Fernandes.

Combinação de métodos de proteção

A combinação de métodos de proteção é uma estratégia para juntar mais de uma medida citada acima. O Ministério da Saúde considera que a Prevenção Combinada associa diferentes estratégias de prevenção ao HIV.

"A premissa básica é de que a prevenção deve considerar as especificidades dos sujeitos e de seus contextos, as características individuais e o momento de vida de cada pessoa".
Ministério da Saúde

PEP de emergência

A PEP (Profilaxia Pós-Exposição) é um medicamento de emergência, disponibilizado gratuitamente pelo SUS. Ele é utilizado para prevenir HIV, hepatites virais e outras ISTs após situações de risco. No entanto, o paciente tem até 72 horas para buscar atendimento médico

Testagem

Os testes podem ser realizados gratuitamente em qualquer unidade básica de saúde ou posto de atendimento.

Como prevenir IST's no Carnaval

Os mesmos cuidados utilizados na prevenção ao HIV também devem ser seguidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's) em geral, durante o período das festas carnavalescas.

Veja onde encontrar a PrEP e a PEP em Fortaleza

PrEP

Em policlínicas de Fortaleza, em consultórios privados ou TelePrEP da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). Também está disponível em:

  • SAE (Serviços Ambulatoriais Especializados);
  • Teleconsulta, em serviço disponibilizado para solicitar PrEP e PEP. 

PEP

No Hospital São José de Doenças Infecciosas, em consultórios particulares, assim como em:

  • UPAs 24h
  • Hospitais de Referência, como Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

*Infectologista Luan Victor, do Hospital São José de Doenças Infecciosas, localizado em Fortaleza, no Ceará.

**Infectologista Jucival Fernandes (CRM SP 100853), gerente médico da GSK/ViiV Healthcare.

