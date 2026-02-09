Governo estuda incluir versão nonavalente da vacina contra HPV no SUS, diz ministro

O ministro Alexandre Padilha, do Ministério da Saúde, falou que o governo federal quer oferecer vacina nonavalente contra o HPV no SUS. A informação foi compartilhada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

O anúncio foi feito durante evento de investimento de R$ 1,4 bilhão no Instituto Butantan para construção de fábricas de tecnologia de ponta, em São Paulo.

Com a reforma e construção das novas plantas do Instituto Butantan, segundo a pasta, o Brasil passará a fabricar o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) da vacina DTPa, que protege contra difteria, tétano e coqueluche; e da vacina contra o vírus HPV.

Com investimentos de mais de R$ 495,9 milhões, a fábrica de vacina contra HPV também reduzirá a dependência de imunobiológicos importados, garantindo a disponibilidade em larga escala com produção nacional, tendo uma estimativa de produção de 20 milhões de doses por ano.

Veja também Ser Saúde Anvisa proíbe 'café de açaí' e suspende glitter comestível com plásticos Ser Saúde Anvisa emite alerta para risco de pancreatite associado ao uso indevido de canetas emagrecedoras Ser Saúde Pancreatite: entenda a inflamação associada às canetas para emagrecer

VACINA CONTRA HPV NO SUS

Atualmente, o SUS disponibiliza a vacina quadrivalente, que oferece proteção contra quatro tipos de HPV: 6, 11, 16 e 18. Existem mais de 200 tipos de HPV.

A rede pública oferece vacina contra o HPV gratuita para quem tem de 9 a 14 anos. Até dezembro de 2025, quem tem de 15 a 19 anos também pode se vacinar.

A vacina HPV está disponível, também, para pessoas com HIV, pessoas transplantadas e com câncer, usuários de PrEP e pessoas com papilomatose respiratória recorrente.