Anvisa emite alerta para risco de pancreatite associado ao uso indevido de canetas emagrecedoras

A Agência destaca que não houve alteração na relação risco-benefício desses medicamentos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
O alerta envolve medicamentos como dulaglutida, liraglutida, semaglutida e tirzepatida, cujo risco de pancreatite já consta nas bulas autorizadas no país.
Foto: Kokosha Yuliya/Shutterstock.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta de farmacovigilância para os riscos de pancreatite aguda relacionados ao uso indevido das chamadas canetas emagrecedoras, medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP-1.

O aviso reforça que essas substâncias devem ser utilizadas apenas conforme as indicações aprovadas em bula e sempre com prescrição e acompanhamento médico, diante do aumento de notificações de eventos adversos no Brasil e no exterior.

O alerta envolve medicamentos como dulaglutida, liraglutida, semaglutida e tirzepatida, cujo risco de pancreatite já consta nas bulas autorizadas no país. Segundo a Anvisa, o monitoramento foi intensificado após o crescimento de relatos de casos, incluindo formas graves da doença, com registros de desfechos fatais.

A Agência destaca que não houve alteração na relação risco-benefício desses medicamentos, cujos benefícios terapêuticos seguem superiores aos riscos quando usados conforme as indicações aprovadas.

