Saiba o que é dislexia, transtorno de aprendizagem citado por Leandro no BBB 26

A declaração de Edílson 'Capetinha' sobre Leandro após dinâmica no BBB 26 virou debate nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira (3), sobre a real intenção do brother. "Um cara desse, analfabeto, vai ganhar BBB?", disse 'Capetinha', que foi criticado por colegas de confinamento e nas redes sociais por preconceito.

Com a repercussão da história, a equipe de Leandro se posicionou sobre o caso, lembrando que o participante já havia revelado o diagnóstico de dislexia no confinamento. O transtorno de aprendizagem é complexo e acarreta dificuldades na leitura e na escrita.

"Isso não é motivo de vergonha, muito pelo contrário, só mostra o quanto ele lutou e luta para estar onde está", publicou a equipe de Leandro nas redes sociais. O baiano contou ter sido alfabetizado já adulto e, atualmente, é formado em Música Popular pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

A repercussão da declaração de Edílson levou, inclusive, a uma discussão nas redes sociais sobre do que se trata o transtorno e quais as consequências na aprendizagem de crianças, jovens e adultos.

O que é dislexia?

Segundo definição da Associação Brasileira de Dislexia, o transtorno é "caracterizado por dificuldades na leitura de palavras e/ou na escrita, que envolvem precisão, velocidade ou ambos, e variam dependendo da ortografia".

A definição, atualizada em 2025, é a mesma utilizada pelo National Institute of Child Health and Human Development – NICHD). Ela aponta, inclusive, que as dificuldades persistem mesmo quando há um ensino eficaz para os diagnosticados com o transtorno.

As causas são complexas, envolvem influências genéticas, neurobiológicas e ambientais, todas interagindo ao longo do desenvolvimento. Conforme a associação, dificuldades na linguagem oral podem até prenunciar desafios de aprendizagem.

"Consequências secundárias incluem problemas de compreensão de leitura e redução da experiência de leitura e escrita, o que pode prejudicar o desenvolvimento da linguagem, do conhecimento, da expressão escrita e do desempenho acadêmico geral", aponta a ABD.

Quais os principais sintomas da dislexia?

Os sintomas da dislexia podem se manifestar de formas diversas ao longo da vida. Durante a primeira infância, por exemplo, podem estar presentes na falta de atenção ou atraso na fala e na linguagem, além de dificuldades na coordenação motora.

Confira alguns dos sintomas:

Dispersão;

Atraso da fala e linguagem;

Atraso na coordenação motora;

Dificuldade para identificar letras;

Leitura lenta e com dificuldade na compreensão do texto;

Trocas de letras com sons semelhantes, como T/D, P/B e F/V;

Desorganização;

Confusão de instruções e dificuldade de planejamento;

Confusão entre direita e esquerda;

desconforto ou estresse ao ler em voz alta.

Como é realizado o tratamento da dislexia?

Um dos principais caminhos para definir o tratamento é fazer o diagnóstico de forma precoce, assegurando as possibilidades de aprendizado ainda durante a infância.

O acompanhamento com fonoaudiólogo e psicólogo, assim como a realização de sessões de psicoterapia, pode ser uma estratégia para superar algumas das dificuldades do transtorno ou até mesmo para ajudar em possíveis crises de autoestima.