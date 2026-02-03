Edilson chama Leandro de analfabeto no BBB 26: 'Não sabe ler nada'

O ex-jogador Edilson "Capetinha" chamou Leandro Rocha, o Boneco, de "analfabeto", durante o terceiro Sincerão do BBB 26, nessa segunda-feira (2). O momento aconteceu após os outros participantes elogiaram a argumentação do Pipoca.

"Fala bem o caralho. Um cara desses, analfabeto, vai ganhar BBB, c*ralho? Vai tomar no c*. Sabe nada, não sabe ler jogo, não sabe nem onde está. Analfabeto de jogo", disparou Edilson.

Por ser um dos emparedados da semana, Leandro participou do Sincerão junto de Ana Paula e Brigido - que também estão na berlinda - Sarah e Maxiane. Os outros brothers assistiram à dinâmica na casa.

O ex-jogador de futebol não gostou de ter sido citado por Leandro como "bola murcha" do jogo. O Pipoca justificou a escolha ao afirmar que Edilson tenta se infiltrar em todos os grupos e não é amigo de ninguém.

Mais tarde, Edilson voltou a repetir o argumento na frente de Boneco, que se entristeceu e disse que a palavra é muito pesada. "Sou uma pessoa que fui analfabeto até a minha adolescência", contou.

A fala gerou críticas dentro da casa. No quarto do líder, Breno comentou com os seus aliados que achou a fala "de uma maldade imensa". Marcelo ressaltou que Boneco ficou triste com o ocorrido e Maxiane achou tudo "tenebroso".

Ana Paula Renault falou diretamente com Edilson sobre o que aconteceu. "Me chamou de louca de hospício, chamou o Leandro de analfabeto… Eu achei que você fosse um pouco mais corajoso, Edilson", disse.

"Porra, ele [Leandro] não tá sabendo nem onde é que tá. Ele não tá nem sabendo onde é que tá. Ele dizer que não ia pra esse paredão", se defendeu Edílson.

Em conversa com aliados, a sister voltou a criticar as ações de Capetinha, e citou que analfabetismo não é demérito de ninguém. "Isso é xingamento aonde? É só pra rebaixar a pessoa", abordou.

Equipe de Leandro se pronuncia

Pelas redes sociais, o perfil de Leandro Boneco repudiou as falas de Edilson. "Mesmo que fosse verdade, qual seria o problema de um analfabeto estar no BBB? Usar alfabetização como ataque é errado, principalmente num país onde faltam oportunidades pra tanta gente", afirmou.

A equipe relembrou que o brother é disléxico, e que isso mostra "o quanto ele lutou e luta pra estar onde está. E não é discurso depreciativo, vindo de um conterrâneo, que vai invalidar a história do Boneco".

O termo usado por Edílson também não repercutiu bem na internet. "Chamar o Boneco de analfabeto de forma pejorativa, e que devido a isso ele não tem condição de ganhar o programa? Que frase infeliz dita por um homem que devia dar o exemplo", afirmou um perfil. "Pô, esperava mais do capetinha, decepcionou!", publicou outro usuário.