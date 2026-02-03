Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Edilson chama Leandro de analfabeto no BBB 26: 'Não sabe ler nada'

Ex-jogador de futebol afirmou estar se referindo ao jogo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:05)
Zoeira
Edílson Capetinha no BBB 26 com expressão pensativa, sentado em um ambiente interno, vestindo uma jaqueta preta, com fundo que inclui uma estante dourada e uma parede branca.
Legenda: Edílson foi colocado como "bola murcha" no jogo por Boneco durante o Sincerão.
Foto: Reprodução/Globoplay

O ex-jogador Edilson "Capetinha" chamou Leandro Rocha, o Boneco, de "analfabeto", durante o terceiro Sincerão do BBB 26, nessa segunda-feira (2). O momento aconteceu após os outros participantes elogiaram a argumentação do Pipoca.

"Fala bem o caralho. Um cara desses, analfabeto, vai ganhar BBB, c*ralho? Vai tomar no c*. Sabe nada, não sabe ler jogo, não sabe nem onde está. Analfabeto de jogo", disparou Edilson.

Por ser um dos emparedados da semana, Leandro participou do Sincerão junto de Ana Paula e Brigido - que também estão na berlinda - Sarah e Maxiane. Os outros brothers assistiram à dinâmica na casa.

O ex-jogador de futebol não gostou de ter sido citado por Leandro como "bola murcha" do jogo. O Pipoca justificou a escolha ao afirmar que Edilson tenta se infiltrar em todos os grupos e não é amigo de ninguém.

Mais tarde, Edilson voltou a repetir o argumento na frente de Boneco, que se entristeceu e disse que a palavra é muito pesada. "Sou uma pessoa que fui analfabeto até a minha adolescência", contou.

Veja também

teaser image
Zoeira

Babu Santana chora após briga no BBB 26: 'Estou envergonhado'

teaser image
Zoeira

Juliano Floss chora após embates no BBB 26: 'Nunca tratei ninguém com grito'

A fala gerou críticas dentro da casa. No quarto do líder, Breno comentou com os seus aliados que achou a fala "de uma maldade imensa". Marcelo ressaltou que Boneco ficou triste com o ocorrido e Maxiane achou tudo "tenebroso".

Ana Paula Renault falou diretamente com Edilson sobre o que aconteceu. "Me chamou de louca de hospício, chamou o Leandro de analfabeto… Eu achei que você fosse um pouco mais corajoso, Edilson", disse.

"Porra, ele [Leandro] não tá sabendo nem onde é que tá. Ele não tá nem sabendo onde é que tá. Ele dizer que não ia pra esse paredão", se defendeu Edílson.

Em conversa com aliados, a sister voltou a criticar as ações de Capetinha, e citou que analfabetismo não é demérito de ninguém. "Isso é xingamento aonde? É só pra rebaixar a pessoa", abordou.

Equipe de Leandro se pronuncia

Pelas redes sociais, o perfil de Leandro Boneco repudiou as falas de Edilson. "Mesmo que fosse verdade, qual seria o problema de um analfabeto estar no BBB? Usar alfabetização como ataque é errado, principalmente num país onde faltam oportunidades pra tanta gente", afirmou.

A equipe relembrou que o brother é disléxico, e que isso mostra "o quanto ele lutou e luta pra estar onde está. E não é discurso depreciativo, vindo de um conterrâneo, que vai invalidar a história do Boneco".

O termo usado por Edílson também não repercutiu bem na internet. "Chamar o Boneco de analfabeto de forma pejorativa, e que devido a isso ele não tem condição de ganhar o programa? Que frase infeliz dita por um homem que devia dar o exemplo", afirmou um perfil. "Pô, esperava mais do capetinha, decepcionou!", publicou outro usuário.

Assuntos Relacionados
Sala ampla e decorada com sofás verde-esmeralda de estilo clássico com detalhes dourados, várias almofadas estampadas e uma mesa de centro transparente repleta de objetos dourados e itens organizados. Há um tapete grande em tom de palha cobrindo parte do chão, que combina com o piso de mármore escuro ao redor. Ao fundo, três pessoas estão em pé conversando perto da entrada para outra área da casa.
Zoeira

Edilson 'Capetinha' pede desculpas após chamar Leandro de analfabeto no BBB 26

Jogador citou desejo de deixar o confinamento para "esfriar a cabeça".

Mylena Gadelha
Há 12 minutos
Edílson Capetinha no BBB 26 com expressão pensativa, sentado em um ambiente interno, vestindo uma jaqueta preta, com fundo que inclui uma estante dourada e uma parede branca.
Zoeira

Edilson chama Leandro de analfabeto no BBB 26: 'Não sabe ler nada'

Ex-jogador de futebol afirmou estar se referindo ao jogo.

Redação
Há 47 minutos
Imagem mostra Babu Santana chorando durante desabafo no BBB 26.
Zoeira

Babu Santana chora após briga no BBB 26: 'Estou envergonhado'

Ator refletiu sobre comportamento dentro do jogo.

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra Juliano Floss chorando enquanto desabafa com Chaiany na cozinha do BBB 26.
Zoeira

Juliano Floss chora após embates no BBB 26: 'Nunca tratei ninguém com grito'

Brother ficou abalado depois do terceiro Sincerão do programa.

Redação
Há 2 horas
Sincerão do BBB 26.
Zoeira

Terceiro Sincerão do BBB 26 tem briga generalizada após dinâmica

O clima ficou tenso após as escalações do Sincerão desta segunda.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Colagem com os participantes do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: quem se destacou no 3º Sincerão?

Vote em quem você acha que protagonizou a dinâmica do reality.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Foto do terceiro Sincerão do BBB 26.
Zoeira

Confira como foi o terceiro Sincerão do BBB 26

Protagonistas da semana iniciaram a dinâmica.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Ana Paula deitada na área do castigo do Monstro.
Zoeira

Ana Paula vai protagonizar mais um Sincerão no BBB 26? Veja o que esperar da dinâmica

A sister virou o eixo central da casa, que vive seu melhor momento em termos de entretenimento.

Lucas Monteiro
02 de Fevereiro de 2026
Imagem da Ana Paula, do BBB 26.
Zoeira

Resultado da enquete mostra público favorável à atitude de Ana Paula no BBB 26

Sister colocou a casa no "Tá com Nada" na manhã desta segunda (2).

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Imagem de Ana Paula e Babu Santana, no BBB 26.
Zoeira

Babu Santana oficializa aliança com Ana Paula no BBB 26

Como "estratégia de jogo", brother já informou que irá cozinhar apenas para aliados.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Imagem de Shawn Mendes, flagrado desembarcando no Rio de Janeiro.
Zoeira

Shawn Mendes retorna ao Brasil e desembarca no Rio

Cantor chegou à capital fluminense nesta segunda-feira (2).

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Theo, Mocita e Tarcísio Filho em selfie no carro.
Zoeira

Nora de Glória Menezes celebra filho trans e destaca importância do acolhimento familiar

Ao comemorar os 23 anos de Theo, Mocita Fagundes compartilha reflexão sobre maternidade, respeito e amor incondicional.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Chaiany e Gabriela conversando na cozinha do BBB 26
Zoeira

No BBB 26, Chaiany e Gabi se entendem e sister garante: 'Não me manipularam'

As sisters vieram das Casas de Vidro e ficaram amigas na dinâmica do Quarto Branco.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra Ana Paula Renault e seu pai, Gerardo Renault
Zoeira

Quem é o pai da Ana Paula Renault? Família de participante do BBB tem trajetória política

Gerardo Renault tem 96 anos e ainda está ativo na vida pública.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Pessoa com cabelos longos e castanhos, vestindo um vestido azul vibrante, apoiada sobre uma superfície clara. Ela usa vários acessórios prateados, incluindo colares, pulseiras e anéis. O ambiente ao fundo é interno, com iluminação suave e luzes de camarim desfocadas.
Zoeira

Mara Maravilha é internada em UTI de hospital em São Paulo

Motivo da internação não foi confirmado pela equipe de Mara.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Pessoa usando terno preto com camisa branca, segurando um troféu do Grammy enquanto fala ao microfone, sobre um palco iluminado em tons quentes.
Zoeira

Bad Bunny é ovacionado ao criticar agência de imigração dos EUA no Grammy

Artista usou discurso para defender imigrantes e pedir que o ódio seja combatido com amor.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
foto de Ana Paula do BBB 26.
Zoeira

BBB 26 no 'Tá Com Nada': Você concorda com a atitude de Ana Paula? Vote na enquete

A sister não realizou o Raio-X e levou uma punição gravíssima.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Em edições do BBB 16 ao 19, participantes também foram afetados pelo 'Tá com Nada'.
Zoeira

O que é o 'Tá Com Nada' do BBB 26? Entenda a dinâmica e as punições

Medida está em vigor no reality e afeta diretamente alimentação de confinados.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Jordana derrubou peças de dominó enquanto Ana Paula estava realizando dinâmica.
Zoeira

Jordana derruba dominó de Ana Paula durante rodada do Castigo do Monstro

Brothers foram orientados a não invadirem a área do Castigo do Monstro.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Ana Paula Renault conversa com sister em quarto do BBB.
Zoeira

Ana Paula não faz Raio-X de propósito e BBB 26 entra no 'Tá com Nada': 'Não sou obrigada'

A sister retirou seus chinelos da fila para o confessionário.

Redação
02 de Fevereiro de 2026