Juliano Floss chora após embates no BBB 26: 'Nunca tratei ninguém com grito'

Brother ficou abalado depois do terceiro Sincerão do programa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:24)
Zoeira
Imagem mostra Juliano Floss chorando enquanto desabafa com Chaiany na cozinha do BBB 26.
Legenda: Sister consolou o influenciador e o encorajou a seguir no jogo.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Juliano Floss ficou abalado com os embates protagonizados após o terceiro Sincerão do BBB 26. Nesta madrugada de terça-feira (3), o influenciador chorou lamentando a repercussão dos atritos na casa. 

Em conversa com Chaiany, o jovem desabafou que não costuma se envolver em brigas. Mais cedo, ele e Jonas trocaram gritos e farpas

Ver as pessoas falando que grito com mulher, que sou machista, dói demais, porque estou aqui pela minha mãe, pela minha avó, pela minha irmã, só por isso que estou aqui. Nem queria estar aqui." 
Juliano Floss
Influenciador

"Fica assim não. Sua humanidade, seu coração, não tem como não se abalar. Tenho certeza que sua família está orgulhosa, Marina [Sena] está orgulhosa", consolou a sister. "Não sei, viu", rebateu o criador de conteúdo. "Está sim", reforçou Chay. 

Então, Juliano relembrou seu propósito em entrar na atração: "Estou com problema de dinheiro. Nem ia estar aqui se não fosse minha avó, mãe e irmã", detalhou. 

"Não é nem questão de mulher, nunca tratei ninguém com grito, com xingamento, nunca", refletiu o participante.

Na sequência, a goianiense explicou que a realidade é diferente na casa e fora dela. "Aqui o sentimento aflora, é normal errar. Todo mundo aqui é humano, ninguém aqui é perfeito. Tem que ter o peso de ser perfeito pelo que os outros vão pensar? Que você ganhe isso aqui por ser você", disse. 

"Se não concordar com alguma atitude sua, está tudo bem. Levantar a cabeça e ser grato pela oportunidade que a gente teve para o resto da vida", continuou a sister. 

Depois, ela questionou: "Está sendo um sonho, independentemente da parte ruim [...] Está sentindo que você está errando?"

Errei de ficar gritando o tempo inteiro, mas as pessoas gritam."
Juliano Floss
Influenciador
 

Então, Chaiany reforçou ao aliado que a tensão faz parte da convivência. "Não tem como arrumar uma confusão dessa com o povo te estressando e você não reagir. Reage, qualquer pessoa que estiver aqui iria reagir", assegurou. 

