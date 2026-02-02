Quem é o pai da Ana Paula Renault? Família de participante do BBB tem trajetória política
Gerardo Renault tem 96 anos e ainda está ativo na vida pública.
Ana Paula Renault, que participa do Big Brother Brasil na condição de "veterana", chama atenção dentro e fora do reality. No Google, são crescentes as buscas pelo histórico da jornalista, incluindo quem são seus familiares e detalhes sobre sua vida financeira.
Filha do político Gerardo Henrique Machado Renault e da funcionária pública Maria da Conceição Machado Renault — morta em um acidente de carro em 1998 —, Ana Paula tem patrimônio construído a partir da herança deixada pela mãe e do suporte financeiro do pai, que tem 96 anos e é aposentado da Câmara dos Deputados.
O pai da sister foi, inclusive, quem a aconselhou a voltar para o BBB e garantir estabilidade financeira por meio do prêmio de mais de R$ 5 milhões.
Quem é Gerardo Renault?
Gerardo tem 96 anos. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, ele começou sua trajetória política em 1951, quando foi eleito vereador de Belo Horizonte. Depois, atuou como deputado estadual de Minas Gerais entre os anos de 1967 e 1979 e deputado federal entre 1979 e 1983.
O pai de Ana Paula também é primo de Abgar de Castro Araújo Renault, intelectual que fez parte da Academia Brasileira de Letras e foi ministro da Educação e Cultura de Nereu Ramos, entre 1955 e 1956, e trabalha desde 1991 na presidência do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais.
Conforme o Portal da Transparência da Câmara dos Deputados, o político recebeu em torno de R$ 18 mil como aposentado da Câmara Federal em novembro do ano passado.