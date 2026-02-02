Ana Paula não faz Raio-X de propósito e BBB 26 entra no 'Tá com Nada': 'Não sou obrigada'

Faltando cinco minutos para o fim do Raio-X, Ana Paula Renault decidiu não fazer o diário de confinamento obrigatório. Ela passou pelo cronômetro, retirou seus chinelos da fila para o confessionário e disparou: "Não sou obrigada, estou cansada". Por causa disso, a sister recebeu uma punição gravíssima, perdeu 500 estalecas e todos os confinados entraram para o "Tá com Nada".

Desde esse domingo (1º), quando Juliano Floss dormiu, esqueceu o Raio-X e também foi punido, os brothers temiam ir para a dinâmica, que é considerada pior que a Xepa.

"Quem mais teve -500? [...] Nossa, a Líder também. Você também perdeu 500 estalecas, Maxiane? Então, a culpa não foi minha", ironizou a emparedada, citando o momento do fim de semana em que a pernambucana foi punida por deixar o Quarto do Líder com uma pessoa dormindo dentro.

Repercussão

Nas redes sociais do BBB, a atitude da loira rendeu mais comentários positivos do que negativos: "Isso é BBB. Quem estiver achando ruim, vá assistir Ursinhos Carinhosos", comentou um. "A Ana Paula do velho testamento está voltando", comemorou outro. "Faz mais que tá pouco", pediu mais um.

Muitos, inclusive, pontuaram as faltas que o grupo liderado por Maxiane cometeu no fim de semana e que teriam passado despercebidas pela produção. "Vão segurar o grupinho protegido no VIP até quando? Eram 100 vacilos e todo mundo iria para o Tá com Nada. Passou disso e vocês continuam com essa palhaçada", alfinetou outro internauta.

O que é o 'Tá com Nada'?

Na dinâmica, cujas regras variam em cada edição, os participantes têm de sobreviver com menos disponibilidade de comida. Durante o "Tá com Nada", toda a comida da casa é retirada e são disponibilizados apenas alguns alimentos específicos, como goiabada, café, arroz e feijão.