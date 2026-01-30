Líder leva punição gravíssima no BBB 26 e brothers temem 'Tá com Nada'
Poucas horas após levar a liderança, Maxiane quebrou regra do reality.
Algumas horas após conquistar a primeira liderança no Big Brother Brasil (BBB) 26, Maxiane recebeu uma punição gravíssima ao infringir as regras, nesta sexta-feira (30), e perdeu 500 estalecas, fazendo os brothers especularem se a casa irá para o "Tá com Nada".
O caso aconteceu no início desta manhã, logo após Babu atender ao Big Fone. "O que ela fez? Tá com nada", reagiu Juliano Floss ao ver o alerta da produção no telão. "Não acredito que não fiquei nem cinco horas no VIP", lamentou Jordana, levando as mãos à boca.
Sem entender o que poderia ter feito, Maxiane descobriu que o líder não pode deixar alguém sozinho no quarto especial de liderança. "Não acredito, cara! Cunhã [Marciele] ficou dormindo", explicou aos demais brothers.
Em seguida, Juliano Floss seguiu teorizando que a atitude da sister poderia ter instaurado o primeiro "Tá com Nada" desta edição.
Veja também
O que é o "Tá com Nada" do BBB?
A atual divisão da comida no reality separa os participantes entre dois grupos oficiais: VIP e Xepa. No entanto, há a possibilidade do "Tá com Nada".
A condição pode acontecer quando algum brother recebe uma punição grave por infringir as regras, como, por exemplo, alguém da Xepa comer indevidamente algum item do VIP.
No "Tá com Nada", todos perdem os privilégios e recebem uma quantidade ainda mais limitada de comida do que a Xepa, com alimentos e quantidades específicas. Entre alguns itens servidos estão arroz, feijão, ovos, leite e goiabada.