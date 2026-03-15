Ana Paula, Breno e Boneco estão no 9º Paredão do BBB 26; veja como foi a formação
O programa hoje ocorreu em duas etapas.
Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco estão no nono Paredão do Big Brother Brasil 26. A berlinda começou a ser formada na tarde deste domingo (15) e só foi concluída à noite, com a transmissão da Prova Bate e Volta.
Participaram da disputa Ana Paula, Solange e Leandro Boneco. Até esta noite, o veterano Jonas Sulzbach também estava emparedado, mas foi salvo pela aliada Jordana, que comprou a caixa premiada da "Máquina do Poder".
A competição foi de "tiro ao alvo". Escapava quem colocasse mais dinheiro nos "cofrinhos" do patrocinador.
Seguindo uma ordem específica, cada jogador tinha de arremessar saquinhos de dinheiro (em rodadas de R$ 100, R$ 250 e R$ 500) nos cofres. Os arremessos eram feitos a distâncias pré-determinadas.
Rodadas de R$ 100
Ana Paula: 100 pontos
Boneco: 100 pontos
Solange: 100 pontos
Rodadas de R$ 250
Ana Paula: 0 ponto
Boneco: 250 pontos
Solange: 250 pontos
Rodadas de R$ 500
Ana Paula: 0 ponto
Boneco: 0 ponto
Solange: 500 pontos
Acumulado
Ana Paula: 100 pontos
Boneco: 350 pontos
Solange: 850 pontos
Com o maior acumulado de pontos, Solange Couto se salvou da berlinda.
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Veja como foi a formação do Paredão neste domingo (15)
O nono Paredão do Big Brother Brasil 26 começou a se formar na tarde deste domingo. Até então, estavam emparedados Ana Paula, Jonas e Boneco, devido à dinâmica "Pedra, Papel Tesoura" de sábado (14).
No início do programa, o apresentador Tadeu Schmidt pediu que o Anjo, Breno, imunizasse alguém, e ele escolheu Samira. Depois, o líder, Alberto Cowboy, mandou Breno direto para a berlinda.
Com a maioria dos votos da Casa, Solange também acabou sendo mandada para o Paredão.
Concluída essa parte, os participantes usaram estalecas para comprar uma caixa na "Máquina do Poder". Jordana escolheu a caixa premiada e pode salvar um dos três emparedados pela dinâmica de sábado. Ela escolheu Jonas.
Por fim, Solange venceu a Prova Bate e Volta de "tiro ao alvo" e também escapou do Paredão.